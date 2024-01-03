Revive drama entre Yailin y Tekashi: ella reacciona a nuevos videos de sus peleas tras decirse “soltera”

Video Yailin confirma que está soltera y arremete contra Tekashi: "¡Cuernero!"

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine están nuevamente protagonizando una controversia a días de haber reaparecido juntos luego de que ella fuera detenida por presuntamente haber agredido al rapero.

Todo comenzó la tarde de este 3 de enero, cuando la cantante recurrió a sus Historias de Instagram para revelar su nuevo estado sentimental.

“Single… (Soltera…)”, escribió ella sobre un fondo blanco, añadiendo un emoji de beso.

Alrededor de una hora después, el intérprete de ‘Gooba’ hizo lo propio en su perfil de la red social, colgando un duro mensaje.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo”, apuntó previo a emoticones de corazón rojo y manos orando.

“Para la gente que va a crear su propia noticia falsa: la verdad es que ‘Yai’ es muy celosa. Tan hermosa mi niña, pero (con) muchas inseguridades”, explicó.

“Nunca pude entender. La ‘Yai’ necesita mucha ayuda (psicológica), terapia”, sentenció igualmente.

Tekashi reaccionó después de que Yailin se dijera "soltera". Imagen Yailin La Más Viral/Tekashi 6ix9ine/Instagram

Como lo hizo hace dos semanas, Tekashi también compartió una serie de clips en los que se pueden apreciar algunas de las peleas que sostuvo con Yailin.

En uno de los materiales, se escucha a la dominicana llamando al reguetonero “cuernero” y corriéndolo de la casa en la que se encontraban.

En otra de las grabaciones, aparentemente La Más Viral le reclama a una mujer por tener contacto mediante la red social con 6ix9ine.

“Esto fue todo el tiempo: acusándome de mirar mujeres, hasta pegándome celos con sus propias amistades. Es un problema de salud. No la ataquen, búsquenle ayuda”, anotó él sobre la filmación.

Tekashi mostró videos en los que presuntamente Yailin lo ataca. Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram

Yailin reacciona ante difusión de videos por parte de Tekashi

Tras lo hecho por Tekashi, Yailin reapareció en la plataforma digital para, sin mencionarlo directamente, realizarle una petición y confirmar que su romance llegó a su fin.

“Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos”, sentenció.

Sin embargo, esta exigencia no funcionó, toda vez que el artista de origen mexicano volvió a colgar clips, afirmando que lo que en ellos aparece son sus peleas recientes.

“¿Cómo que viejo? Yailin, no puedes seguir mintiendo para verte bien. Esto fue unos días atrás”, indicó para describir una grabación en la que presuntamente ella sale atacándolo.

Encima de otra filmación, que supuestamente los muestra mientras se encontraban en un club nocturno, él externó: “¿Esto viejo? Mira, nos peleamos este día otra vez porque dijiste que toqué (a) tu amiga, asistente, cruzando”.

Yailin pidió a Tekashi que dejara de compartir videos en Instagram de sus supuestas peleas, pero él continuó haciéndolo. Imagen Yailin La Más Viral/Tekashi 6ix9ine/Instagram

Yailin encara a Tekashi por sus aseveraciones

Yailin no se quedó callada frente a las palabras lanzadas por Tekashi, y lo cuestionó acerca de la razón por la que habría permanecido a su lado dado su aparente comportamiento nocivo.

“Pero si estoy tan loca: ¿por qué seguías conmigo? ¿Por qué decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir?”, preguntó.

“Estamos en el 2024, pasa la página, o por qué no hablas del ‘show’ de La Vega, que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui”, agregó.

“Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos. Y dame banda, mujercita”, finalizó su misiva.

Yailin lanzó un mensaje para Tekashi tras el fin de su relación. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram