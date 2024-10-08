Tekashi 6ix9ine

¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

El 19 de septiembre Yailin denunció a Tekashi por supuesto abuso físico, emocional, sexual y financiero, así como fraude y explotación. Otra de las acusaciones contra el rapero es que la "obligaba" a cambiar su aspecto físico. Esto dijo 6ix9ine al respecto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Tekashi 6ix9ine asegura que " hay muchas mentiras" en la demanda que interpuso su expareja Yailin La Más Viral en su contra.

El rapero se defendió en el programa Primer Impacto sobre los cuestionamientos de la querella.

PUBLICIDAD

"Esa demanda te digo que no existe. Hay muchas mentiras ahí", respondió a la periodista Michelle Galván.

¿Tekashi obligaba a Yailin a someterse a cirugías estéticas?

Yailin La Más Viral demandó a Tekashi 6ix9ine por presunto abuso físico, emocional, sexual y financiero, además de fraude y explotación.

Más sobre Tekashi 6ix9ine

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?
2 mins

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

Univision Famosos
Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero
2 mins

Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia
1:00

Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia

Univision Famosos
Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa
1:13

Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia
2 mins

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

Univision Famosos

La querella también menciona que el rapero habría filtrado videos íntimos de la dominicana en redes sociales.

Daniel Hernández, nombre real del cantante, no se quedó callado y negó las acusaciones, además, hizo énfasis en que ella lo acusaba de "obligarla" a someterse a cirugías estéticas, pero ahora que ya no están juntos la dominicana se las sigue practicando.

" En esa demanda dice que yo la obligaba a operarse (…) Tekashi ya no está en su vida y todavía se está haciendo cambios a los ojos, a la nariz, a la cara, al cuerpo", dijo molesto en la entrevista con Primer Impacto.

"Un hombre que te obliga a cambiarte tu apariencia está bien, acúsalo, pero después de que ese hombre ya no existe en tu vida todavía te estás haciendo cambios a tu apariencia…, yo hablo claro", añadió.

El 4 de octubre Yailin La Más Viral se sometió a un tratamiento para cambiar el color de sus ojos de manera permanente y Primer Impacto tuvo la exclusiva, situación que Tekashi reprochó, pues dio a entender que la producción habría pagado para tener la información antes que nadie.

"Ustedes la llevaron para cambiarse los colores de ojos verdad", dijo 6ix9ine mientras Michelle lo interrumpía para aclarar la situación: "Nosotros no llevamos a nadie a ningún lado, nosotros presentamos las historias conforme van pasando".

PUBLICIDAD

Tekashi abandonó la entrevista al no querer hablar sobre Yailin, pero al finalizar el show Michelle Galván y Pamela Silva, periodistas titulares del show, aseguraron que la producción no pagó para tener la exclusiva de Yailin.

"Queremos recalcar que Primer Impacto no tramitó ningún pago por el procedimiento al que se sometió el viernes en la ciudad de Miami Yailin La Más Viral para cambiarse el color de sus ojos, tuvimos solamente las imágenes exclusivas de recibir una confidencia", explicó Silva.

Yailin La Más Viral se cambió el color de ojos

El viernes 4 de octubre Yailin acudió a una clínica al sur de la Florida para cambiarse el color del iris de sus ojos, se despidió del café para tenerlos grises.

De acuerdo con información de Primer Impacto, el procedimiento duró una hora y habría costado 12 mil dólares.

Yailin La Más Viral, el antes y el después del cambio de color de ojos.
Yailin La Más Viral, el antes y el después del cambio de color de ojos.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram
Relacionados:
Tekashi 6ix9ineYailin la Mas ViralDemandasCirugía PlásticaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX