¿Tekashi "obligaba" a Yailin a hacerse cambios físicos? El rapero aclara acusaciones sobre demanda

Video Tekashi abandona entrevista cuando Michelle Galván le pregunta sobre los pleitos con Yailin: video

Tekashi 6ix9ine asegura que " hay muchas mentiras" en la demanda que interpuso su expareja Yailin La Más Viral en su contra.

El rapero se defendió en el programa Primer Impacto sobre los cuestionamientos de la querella.

"Esa demanda te digo que no existe. Hay muchas mentiras ahí", respondió a la periodista Michelle Galván.

¿Tekashi obligaba a Yailin a someterse a cirugías estéticas?

Yailin La Más Viral demandó a Tekashi 6ix9ine por presunto abuso físico, emocional, sexual y financiero, además de fraude y explotación.

La querella también menciona que el rapero habría filtrado videos íntimos de la dominicana en redes sociales.

Daniel Hernández, nombre real del cantante, no se quedó callado y negó las acusaciones, además, hizo énfasis en que ella lo acusaba de "obligarla" a someterse a cirugías estéticas, pero ahora que ya no están juntos la dominicana se las sigue practicando.

" En esa demanda dice que yo la obligaba a operarse (…) Tekashi ya no está en su vida y todavía se está haciendo cambios a los ojos, a la nariz, a la cara, al cuerpo", dijo molesto en la entrevista con Primer Impacto.

"Un hombre que te obliga a cambiarte tu apariencia está bien, acúsalo, pero después de que ese hombre ya no existe en tu vida todavía te estás haciendo cambios a tu apariencia…, yo hablo claro", añadió.

El 4 de octubre Yailin La Más Viral se sometió a un tratamiento para cambiar el color de sus ojos de manera permanente y Primer Impacto tuvo la exclusiva, situación que Tekashi reprochó, pues dio a entender que la producción habría pagado para tener la información antes que nadie.

"Ustedes la llevaron para cambiarse los colores de ojos verdad", dijo 6ix9ine mientras Michelle lo interrumpía para aclarar la situación: "Nosotros no llevamos a nadie a ningún lado, nosotros presentamos las historias conforme van pasando".

Tekashi abandonó la entrevista al no querer hablar sobre Yailin, pero al finalizar el show Michelle Galván y Pamela Silva, periodistas titulares del show, aseguraron que la producción no pagó para tener la exclusiva de Yailin.

"Queremos recalcar que Primer Impacto no tramitó ningún pago por el procedimiento al que se sometió el viernes en la ciudad de Miami Yailin La Más Viral para cambiarse el color de sus ojos, tuvimos solamente las imágenes exclusivas de recibir una confidencia", explicó Silva.

Yailin La Más Viral se cambió el color de ojos

El viernes 4 de octubre Yailin acudió a una clínica al sur de la Florida para cambiarse el color del iris de sus ojos, se despidió del café para tenerlos grises.

De acuerdo con información de Primer Impacto, el procedimiento duró una hora y habría costado 12 mil dólares.