Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Video Hija de Yailin celebra 2 años y luce su nuevo look con el cabello alaciado: ¿fue su papá Anuel?

Yailin La Más Viral cumplió 23 años el 4 de julio y se puso muy emotiva en la fecha, incluso, confesó que hace un tiempo deseaba morir, pero una persona la salvó.

La cantante dejó entrever que la etapa en que nació su hija, Cattleya, fue muy complicada, al grado de que "ya no podía más".

"Me acuerdo que cuando te tuve quería quitarme la vida porque no podía más", dijo dedicándole un mensaje a su hija de 2 años. "Pero te vi y dije ¿quién luchará por ella?, ¿quién la va a hacer feliz?, y aquí estoy para ti para toda la vida".

Yailin confesó que quiso "quitarse la vida". Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Cattleya 'rescató' a Yailin

En otra de sus historias de Instagram reiteró que no la pasó bien, pero con su llegada todo cambió.

"Me siento muy orgullosa de ser tu madre. Yo sufrí mucho contigo, pero ahora te has vuelto mi felicidad. Quisiera estar contigo ahora mismo, tú eres mi sueño hecho realidad".

"Tú me diste una nueva razón para luchar, para soñar, para crecer. Me enseñaste a amar sin medida, a reír incluso en días grises, y a creer en mí cuando más lo necesitaba".

Yailin se encuentra en Europa donde celebró su cumpleaños y le hizo saber a su hija que si un día ella ya no está, la "cuidará desde el cielo".

"Mi felicidad es la tuya, yo me mato si algún día tú me faltas. ¿Qué hago sin ti en esta vida?" y en otro mensaje agregó: " Si un día me muero vas a ser muy feliz pase lo que pase y tendrás a tu madre cuidándote desde el cielo".

Yailin La Más Viral le dedica emotivo mensaje a su hija Cattleya. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Yailin La más Viral procreó a Cattleya durante su relación con Anuel AA con quien se casó el 10 de junio de 2022. Sin embargo, en febrero de 2023 la pareja se separó y un mes después nació la niña.

En diversas ocasiones la cantante dominicana ha dejado ver que el trapero no se hace cargo de su hija y tampoco convive con ella.

Incluso, Yailin ha reclamado que no puede sacar a su hija de República Dominicana porque Anuel no ha cooperado con el papeleo necesario.

