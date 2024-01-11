Wanda Díaz

Madre de Yailin se hace cirugía estética con la que "quedó 'mamota'", ¿la pagó Tekashi?

Wanda Díaz se dejó ver en el hospital tras someterse a un procedimiento estético y aseveró que se ve "hermosa". Según reporta El Gordo y la Flaca, se rumora que Tekashi 6ix9ine pagó la operación.

Yailin La Más Viral no esconde los arreglos estéticos que se ha realizado y su madre, doña Wanda Díaz, tampoco.

La progenitora de la cantante dominicana se dejó ver en el hospital tras salir de un procedimiento estético que se hizo.

La tarde del 10 de enero, Wanda compartió un video en sus historias de Instagram en el que se encuentra recostada en una cama, mientras intenta bailar y agregó un breve texto: " Todo salió bien gracias a Dios. Vamos a esto".

Imagen Wanda Díaz/Instagram

La tarde de este jueves 11, el portal de noticias De Último Minuto compartió en Instagram otro clip en el que la madre de la cantante asevera que quedó "hermosa".

"Tengo poco dolor, me siento bien, quedé hermosa, quedé 'mamota, mamota', no tengo mucho (dolor) ahora mismo", señaló.

De acuerdo con información de El Gordo y La Flaca, se dice que las cirugías habrían sido pagadas por el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien su hija sostuvo una relación.

Imagen De Último Minuto/Instagram

La madre de Yailin La Más Viral se hizo otro arreglito en septiembre

Esta no ha sido el primer procedimiento estético que Wanda Díaz se hace, en septiembre pasado presumió su nueva sonrisa en sus historias de Instagram.

La abuela de Cattleya se sometió a un blanqueamiento y perfeccionamiento de sus dientes, reportó el portal Marca.

Imagen Wanda Díaz/Instagram
