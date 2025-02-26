Tekashi 6ix9ine

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

El rapero volvió a hablar de su enemistad con Anuel en una reciente entrevista, en la que también asegura que gracias a él el puertorriqueño se hizo famoso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Tekashi 6ix9ine dejó entrever que su relación con Yailin La Más Viral habría sido una venganza para Anuel AA, con quien mantiene una enemistad desde 2019.

En una reciente entrevista que el rapero le dio a Molusco TV en Miami, el polémico cantante dio fuertes declaraciones que, aunque no mencionó el nombre de la dominicana, lo hizo evidente al mencionar que era la esposa del puertorriqueño.

PUBLICIDAD

"Me diste la espalda, me llamaste chota y estuve con tu esposa", dijo Tekashi, dejando entrever que habría sido una represalia.

También señaló que gracias a él se dio a conocer en Estados Unidos, lo cual ayudó a que triunfara en Puerto Rico.

Más sobre Tekashi 6ix9ine

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine
2 mins

Confirman causa de muerte de la ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’, “hermana” de Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido
0:59

Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine
2 mins

Quitan la vida a ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: era una “hermana” para Tekashi 6ix9ine

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?
2 mins

Tekashi 6ix9ine se declara culpable de cargo por posesión de sustancias prohibidas, ¿irá a prisión?

Univision Famosos
Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero
2 mins

Allanan nuevamente la mansión de Tekashi 6ix9ine en Florida: así reacciona el rapero

Univision Famosos
Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia
1:00

Tekashi se está "volviendo loco": busca mujer que le "haga caso" como su cocodrilo y lo evidencia

Univision Famosos
Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa
1:13

Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Univision Famosos
Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia
2 mins

Tekashi 6ix9ine se queda en prisión tras declararse culpable: fijan nueva sentencia

Univision Famosos
Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto
1 mins

Tekashi es nuevamente arrestado en Nueva York: ahora lo acusan de esto

Univision Famosos

"A mí me buscaron y yo hice famosa a la gente. Yo te hice famoso aquí, donde están los dólares, donde importa".

En febrero de 2023 Anuel confirmó su ruptura con Yailin y meses más tarde, la dominicana y Tekashi confirmaron que estaban saliendo, luego de la colaboración musical que tuvieron. Sin embargo, su relación terminó en polémica em 2024 y en medio de denuncias de presunta violencia, por lo cual el rapero no puede ir a República Dominicana.

¿Por qué Anuel AA y Tekashi 6ix9ine están peleados?

La enemistad entre los cantantes comenzó después de que ambos colaboraron en la exitosa canción 'BEBE' en 2018. Aunque inicialmente tenían una buena relación, las cosas cambiaron cuando Tekashi fue arrestado y decidió cooperar con las autoridades para reducir su condena.

Anuel, quien también había tenido problemas legales, no habría estado de acuerdo con la decisión de Tekashi de delatar a sus compañeros de pandilla, lo cual lo llevó a distanciarse afirmando que no podía apoyar ese tipo de acciones llamándolo "chota".

Desde entonces, la relación entre ambos se deterioró y Anuel dejó claro que no volvería a colaborar con él.

Tekashi 6ix9ine tiene nueva novia

Desde hace unos meses Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, dejó ver que el capítulo amoroso con Yailin La Más Viral está cerrado y confirmó tiene una nueva relación, su pareja se llama Hallel Genesis.

PUBLICIDAD

El rapero asegura que ha dejado atrás su "mala vida" y está enfocado en ser un hombre serio de familia junto a su nueva pareja.


Relacionados:
Tekashi 6ix9ineAnuel AAYailin la Mas ViralParejas de famososPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD