Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Video Tekashi responde y contrademanda a Yailin La Más Viral: de esto la acusa

Tekashi 6ix9ine dejó entrever que su relación con Yailin La Más Viral habría sido una venganza para Anuel AA, con quien mantiene una enemistad desde 2019.

En una reciente entrevista que el rapero le dio a Molusco TV en Miami, el polémico cantante dio fuertes declaraciones que, aunque no mencionó el nombre de la dominicana, lo hizo evidente al mencionar que era la esposa del puertorriqueño.

"Me diste la espalda, me llamaste chota y estuve con tu esposa", dijo Tekashi, dejando entrever que habría sido una represalia.

También señaló que gracias a él se dio a conocer en Estados Unidos, lo cual ayudó a que triunfara en Puerto Rico.

"A mí me buscaron y yo hice famosa a la gente. Yo te hice famoso aquí, donde están los dólares, donde importa".

En febrero de 2023 Anuel confirmó su ruptura con Yailin y meses más tarde, la dominicana y Tekashi confirmaron que estaban saliendo, luego de la colaboración musical que tuvieron. Sin embargo, su relación terminó en polémica em 2024 y en medio de denuncias de presunta violencia, por lo cual el rapero no puede ir a República Dominicana.

¿Por qué Anuel AA y Tekashi 6ix9ine están peleados?

La enemistad entre los cantantes comenzó después de que ambos colaboraron en la exitosa canción 'BEBE' en 2018. Aunque inicialmente tenían una buena relación, las cosas cambiaron cuando Tekashi fue arrestado y decidió cooperar con las autoridades para reducir su condena.

Anuel, quien también había tenido problemas legales, no habría estado de acuerdo con la decisión de Tekashi de delatar a sus compañeros de pandilla, lo cual lo llevó a distanciarse afirmando que no podía apoyar ese tipo de acciones llamándolo "chota".

Desde entonces, la relación entre ambos se deterioró y Anuel dejó claro que no volvería a colaborar con él.

Tekashi 6ix9ine tiene nueva novia

Desde hace unos meses Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, dejó ver que el capítulo amoroso con Yailin La Más Viral está cerrado y confirmó tiene una nueva relación, su pareja se llama Hallel Genesis.

El rapero asegura que ha dejado atrás su "mala vida" y está enfocado en ser un hombre serio de familia junto a su nueva pareja.