Anuel AA

Anuel reacciona ante quienes afirman que debe "quitarle" su hija a Yailin

Yailin y Anuel están inmersos en una nueva polémica luego de que en República Dominicana hay presentadores de shows digitales que ponen en duda la capacidad de la cantante como madre en medio de la convulsa situación de pareja que vive con Tekashi 6ix9ine ante acusaciones de supuesta violencia doméstica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Yailin 'saca las garras' contra quienes la acusan de ser mala madre: hasta Anuel acabó 'salpicado'

Anuel reaccionó de manera contundente luego de que su exesposa Yailin La Más Viral respondió a 'youtubers' y fans que pusieron en duda su capacidad como madre y aseveraron que su hija Cattleya estaría mejor al cuidado del boricua.

"Mi hija está mejor que todo el mundo", dijo la cantante visiblemente enojada este martes 16 de enero.

PUBLICIDAD

" 'Emma' (Anuel) ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces", retó, "porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció".

" No está mejor (Cattleya) con nadie, fui yo quien la parí", insistió.

¿Qué hizo Anuel ante señalamientos de Yailin?

Más sobre Anuel AA

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó
2 mins

Yailin revela que quiso quitarse la vida y dedica emotivo mensaje a quien la salvó

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"
2 mins

Tekashi deja entrever que su noviazgo con Yailin fue por venganza a Anuel: "Me diste la espalda"

Univision Famosos
Anuel está de luto ante muerte de un integrante de su familia: así lo da a conocer el cantante
1 mins

Anuel está de luto ante muerte de un integrante de su familia: así lo da a conocer el cantante

Univision Famosos
Anuel por fin habla sobre su hija Cattleya: ¿se la quitará a Yailin tras escándalo con Tekashi?
3 mins

Anuel por fin habla sobre su hija Cattleya: ¿se la quitará a Yailin tras escándalo con Tekashi?

Univision Famosos
¿Anuel planea "quitarle" su hija a Yailin tras escándalo con Tekashi? Estos serían sus planes
3 mins

¿Anuel planea "quitarle" su hija a Yailin tras escándalo con Tekashi? Estos serían sus planes

Univision Famosos
Anuel enfrenta nueva calamidad: tribunal emite orden contra él por "rebeldía"
2 mins

Anuel enfrenta nueva calamidad: tribunal emite orden contra él por "rebeldía"

Univision Famosos
Anuel se va de nuevo contra Arcángel y atiza con fuerte mensaje: "Se creía malo"
3 mins

Anuel se va de nuevo contra Arcángel y atiza con fuerte mensaje: "Se creía malo"

Univision Famosos
Anuel desata pleito y arremete contra Arcángel y Bad Bunny: así le responde uno de ellos
3 mins

Anuel desata pleito y arremete contra Arcángel y Bad Bunny: así le responde uno de ellos

Univision Famosos
Anuel reaparece y pide donaciones de sangre tras estar entre "la vida y la muerte"
2 mins

Anuel reaparece y pide donaciones de sangre tras estar entre "la vida y la muerte"

Univision Famosos

La furia de Yailin se suscitó luego de que el 15 de enero Amelia Alcantara, Moises Salce, Ana Carolina Castillo y Abraham Deschamps la criticaron a través de su programa 'Fogaraté Radio'.

Los presentadores pusieron en tela de juicio que la dominicana haya supuestamente llevado a su hija a la fiesta en la que estuvo con Tekashi 6ix9ine el pasado fin de semana.

"No hagas con tu mamá lo que tú has querido hacer con Anuel: ponérsela difícil a la niña. No pienses en ti, piensa en ella", dijo Amelia Alcantara.

Anuel no emitió comentarios inmediatos respecto a esto ni tras la molestia de Yailin y los señalamientos que hizo en contra él.

Pero sí tuvo una reacción sobre lo que se dijo en el podcast dominicano 'Infiltrados' en donde también se abordó el asunto de si la hija de Yailin tendría que estar con Anuel en medio de la convulsa situación que vive la cantante con Tekashi ante las acusaciones de supuesta violencia doméstica.

"¿Debe Anuel quitarle a Cattleya a Yailin?", se cuestionó en una publicación en Instagram que se hizo desde la cuenta Dualky Music Rd que retomó lo dicho en parte de la emisión.

"Yailin está actuando de una manera loca", dijo la presentadora Candy Marte, "¿quién cuida a la niña mientras ellos (Yailin y Tekashi) beben?".

PUBLICIDAD

Anuel reaccionó al cuestionamiento dando 'me gusta' a la publicación que hizo la cuenta Dualky Music Rd en donde se replicaron las opiniones de la presentadora.

Anuel dio 'me gusta' a una publicación que cuestionó si él debe "quitarle a Cattleya a Yailin".
Anuel dio 'me gusta' a una publicación que cuestionó si él debe "quitarle a Cattleya a Yailin".
Imagen Dualky Music RD/Instagram


En el 'live' que Yailin hizo este martes 16 mandó un mensaje a "los que están opinando" que su hija "está mejor con fulano".

"Díganle al pai’ (Anuel) que venga a buscarla, que 'Cata' lo que se puede (es) ponerse a llorar sin saber quién es", advirtió.

Aseveró que "él no mantiene ni a sus otros hijos", por lo que tampoco lo haría con la suya. El puertorriqueño es padre también de Pablo y de Gianella.

Video Mamá de Yailin la acusa de quitarle a Cattleya tras regresar con Tekashi: "Yo soy quien la cuida"
Relacionados:
Anuel AAYailín La más viral Polémicas de famososHijos de famososPapás famososFamososParejas de famososCelebridadesTekashi 6ix9ineAnuel AA

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD