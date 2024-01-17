Anuel reacciona ante quienes afirman que debe "quitarle" su hija a Yailin

Video Yailin 'saca las garras' contra quienes la acusan de ser mala madre: hasta Anuel acabó 'salpicado'

Anuel reaccionó de manera contundente luego de que su exesposa Yailin La Más Viral respondió a 'youtubers' y fans que pusieron en duda su capacidad como madre y aseveraron que su hija Cattleya estaría mejor al cuidado del boricua.

"Mi hija está mejor que todo el mundo", dijo la cantante visiblemente enojada este martes 16 de enero.

" 'Emma' (Anuel) ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. Que venga y la busque entonces", retó, "porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, no vi a nadie, ni él mismo apareció".

" No está mejor (Cattleya) con nadie, fui yo quien la parí", insistió.

¿Qué hizo Anuel ante señalamientos de Yailin?

La furia de Yailin se suscitó luego de que el 15 de enero Amelia Alcantara, Moises Salce, Ana Carolina Castillo y Abraham Deschamps la criticaron a través de su programa 'Fogaraté Radio'.

Los presentadores pusieron en tela de juicio que la dominicana haya supuestamente llevado a su hija a la fiesta en la que estuvo con Tekashi 6ix9ine el pasado fin de semana.

"No hagas con tu mamá lo que tú has querido hacer con Anuel: ponérsela difícil a la niña. No pienses en ti, piensa en ella", dijo Amelia Alcantara.

Anuel no emitió comentarios inmediatos respecto a esto ni tras la molestia de Yailin y los señalamientos que hizo en contra él.

Pero sí tuvo una reacción sobre lo que se dijo en el podcast dominicano 'Infiltrados' en donde también se abordó el asunto de si la hija de Yailin tendría que estar con Anuel en medio de la convulsa situación que vive la cantante con Tekashi ante las acusaciones de supuesta violencia doméstica.

"¿Debe Anuel quitarle a Cattleya a Yailin?", se cuestionó en una publicación en Instagram que se hizo desde la cuenta Dualky Music Rd que retomó lo dicho en parte de la emisión.

"Yailin está actuando de una manera loca", dijo la presentadora Candy Marte, "¿quién cuida a la niña mientras ellos (Yailin y Tekashi) beben?".

Anuel reaccionó al cuestionamiento dando 'me gusta' a la publicación que hizo la cuenta Dualky Music Rd en donde se replicaron las opiniones de la presentadora.

Anuel dio 'me gusta' a una publicación que cuestionó si él debe "quitarle a Cattleya a Yailin". Imagen Dualky Music RD/Instagram



En el 'live' que Yailin hizo este martes 16 mandó un mensaje a "los que están opinando" que su hija "está mejor con fulano".

"Díganle al pai’ (Anuel) que venga a buscarla, que 'Cata' lo que se puede (es) ponerse a llorar sin saber quién es", advirtió.

Aseveró que "él no mantiene ni a sus otros hijos", por lo que tampoco lo haría con la suya. El puertorriqueño es padre también de Pablo y de Gianella.