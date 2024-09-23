Christian Nodal

Tekashi involucra a Nodal en su escándalo con Yailin por esta contundente razón

El esposo de Ángela Aguilar fue involucrado en el escándalo que protagoniza la expareja, luego de que la Chivirika interpusiera una denuncia en contra del rapero por supuesto abuso y robo.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Nodal sale a relucir en el pleito entre Tekashi y Yailin: así embarraron al cantante

Yailin La Más Viral interpuso una demanda en contra de su expareja Tekashi 6ix9ine ante una corte de Florida por presunto abuso, fraude y explotación el pasado 19 de septiembre.

En respuesta a las acusaciones de la Chivirika, el rapero compartió un video en Instagram donde se defendió de la imputación de abuso, así como de los supuestos gastos que realizó a favor de Yailin.

“Yailin no está firmada conmigo, yo nunca hice un peso con Yailin, pero yo he invertido, invertido, invertido. Es más, no es inversión, éramos una pareja pues mi obligación es verte feliz. Tú eres mi pareja, eres mi mujer, yo te quiero ver grande. Si la disquera te está robando el dinero, yo no voy a preguntar quién, si yo lo tengo tú lo tienes”, declaró el 20 de septiembre.

Embarran a Nodal en la polémica por esta razón

Durante la transmisión en vivo que realizó, Tekashi no solo advirtió “el que quiera, que me desmienta” sino que también i nvolucró en su polémica pelea a Christian Nodal, ya que la intérprete dominicana habría dejado a su hija bajo el cuidado del rapero mientras ella se divertía en una de las presentaciones del cantante. Esta misma declaración también sirvió como defensa para rapero.

“¿Cómo tú vas a decir que yo abusé de ti sexualmente? Vamos a decir que eso es verdad, vamos a decir que yo abusé de ti sexualmente, ¿qué se dice de ti como mamá, como mujer? Tú dejándome compartir una cama con tu bebé. Tú yéndote al concierto de Nodal y yo cuidándote a la bebé”, comentó, asegurando que también era él quien le cambiaba los pañales a Cattleya.

“No quiero hablar esto, no es la corte, esto es Instagram, pero para yo ir para la corte te embarro a ti y no lo quiero hacer. Si yo te meto una contrademanda a ti, yo gano (…) Hay que tener coherencia, sentido común. Yo no sé quién te está aconsejando, yo sé que no eres tú”, subrayó.

Yailin y su ‘encuentro’ con Nodal

En junio pasado, Christian Nodal visitó Santo Domingo, en República Dominicana, como parte de su gira ‘Pa’l Cora Tour’, show en el que Yailin La Más Viral estuvo en primera fila.

Aquella ocasión, la expareja de Anuel AA sorprendió al compartir varios videos coreando las canciones del esposo de Ángela Aguilar, de quien hasta recreó su outfit al lucir una tejana negra y un dije en forma de cruz.

Yailin La Más Viral disfrutó de uno de los show de Nodal en República Dominicana.
Imagen Yailin La Más Viral Instagram / Getty Images
