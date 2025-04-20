Jennifer Lopez

JLo podría ser supuestamente llevada a declarar en juicio contra su ex 'Diddy’ Combs: esto se sabe

A solo unas semanas de que inicie el juicio en contra de Sean 'Diddy' Combs, ahora sale a la luz la versión de que su ex JLo podría ser llevada a testificar, mientras los abogados del artista supuestamente estarían tratando de impedirlo.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Se filtra foto comprometedora de JLo en polémica fiesta de ‘Diddy’? Esta es la imagen y lo que se sabe

Jennifer López podría supuestamente verse involucrada en el juicio que enfrenta su expareja Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, según un reporte del diario británico Daily Mail de este 17 de abril.

¿Cuál sería el vínculo de JLo en el juicio contra ‘Diddy’?

Según el medio británico, la fiscalía pretendería al parecer utilizar pruebas relacionadas con el tiroteo en un club nocturno en 1999 en el que JLo y 'Diddy' fueron arrestados.

El incidente ocurrió el 27 de diciembre de 1999 en el Club New York de Manhattan. En ese entonces, el rapero fue acusado de disparar un arma en los hechos que dejaron tres heridos, incluyendo a Natania Reuben, quien recibió un disparo en la cara, pero sobrevivió.

Aunque JLo y Diddy fueron arrestados, Lopez no fue acusada y Combs fue absuelto.

Gelena Solano, reportera de El Gordo y La Flaca, también abordó la información referente a que JLo alegadamente podría ser llevada a declarar en el juicio de su ex a raíz de los hechos de 1999.

"Se dice que existe la posibilidad de que Jennifer López testifique en el juicio", reportó el pasado viernes 18 de abril en el show de Univision.

La periodista mencionó que "una de las personas heridas" en el Club New York "está dispuesta a testificar en contra de P. Diddy", lo que haría que la cantante también pudiera ser llamada.

"Las autoridades intentan presentar ese episodio (de la balacera) como parte de un patrón de conducta violenta y criminal (por parte de 'Diddy')", agregó Solano desde Nueva York, en donde el rapero permanece en prisión desde septiembre de 2024.

Los abogados del artista supuestamente buscan excluir este incidente del juicio que comenzará en mayo, destacó el Daily Mail, citando "documentos legales".

JLo no se pronunció de manera inmediata en redes sociales tras lo reportado por el diario.

¿Cuándo inicia el juicio contra Sean ‘Diddy’ Combs?

El juicio contra el cantante de 55 años está programado para el 5 de mayo y permanece preso sin fianza en una cárcel federal de Brooklyn.

Los fiscales alegan que 'Diddy' usó su "poder y prestigio" para supuestamente inducir a víctimas femeninas a espectáculos sexuales con drogas con trabajadores sexuales masculinos en fiestas llamadas "Freak Offs".

Video ¿Jennifer López a la corte? Podría involucrarse en el caso de Sean 'Diddy' Combs
Jennifer LopezSean Diddy CombsJuicios Abuso sexualTiroteosParejas de famososEscándalos de famososFamososCelebridadesHollywoodJennifer LopezJennifer López

