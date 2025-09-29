JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Video JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Jennifer López hizo una inesperada confesión sobre su divorcio con Be Affleck a más de un año de su polémica ruptura.

En entrevista con Lee Cowan para el programa CBS News Sunday Morning, la cantante reconoció que fue muy duro separarse del intérprete de ‘Batman’, a quien consideraba el amor de su vida. Sin embargo, resaltó que su divorcio tuvo cosas positivas.

“ Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, afirmó la estrella de ‘Estafadoras de Wall Street’ el 28 de septiembre.

“Me cambió. Me ayudó a crecer de la forma en la que necesitaba crecer”, agregó, haciendo énfasis en que su ruptura la ayudó a “reconciliarse con la soledad” y que debido a eso ahora es “una persona distinta a la que era hace un año”.

Jennifer López no entró en detalles sobre su proceso de duelo por su divorcio, pero aseguró que, “ahora mismo” se encuentra “en un muy buen momento” de su vida y que este verano fue “el mejor” que ha vivido hasta la fecha.

“ Me divertí mucho, ahora soy capaz de disfrutar más y no estoy bajo tanta presión… Al final, lo superas”, sentenció.

Su divorcio con Ben Affleck entre rumores

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio del 2022 en una pequeña ceremonia en Las Vegas, un mes más tarde celebraron una segunda boda en Georgia.

Los rumores de su separación comenzaron el 7 de mayo de 2024 durante la MET Gala, evento al que JLo se presentó sola. Según dijo el representante de Ben Affleck a Fox News, su ausencia se debía a que se encontraba filmando su nueva película.

El 15 de mayo, una fuente declaró a In Touch que Jennifer López y Ben Affleck estarían “a punto de divorciarse”. Incluso, se reportó que el intérprete de 52 años ya había dejado la casa que compartía con la Diva del Bronx en Beverly Hills.

El 20 de agosto de 2024, Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.