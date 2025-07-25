JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Jennifer López celebró su cumpleaños número 56 con una pequeña, pero espectacular fiesta en Turquía, en medio de su gira 'Up All Night'. Para la ocasión, lució un vestido plateado que dejó sin aliento a muchos este 24 de julio.

El deslumbrante vestido de JLo en su cumpleaños

A pesar de que está de tour por Europa, Jennifer no dejó de festejar en grande su cumpleaños y lució despampanante con un vestido plateado con escote profundo al frente y en la espalda.

Aunque no se ha revelado quién es el diseñador, es una pieza que resalta su estilo glamuroso y sofisticado.

El vestido de JLo en su cumpleaños número 56 Imagen Jennifer López/Instagram

El look lo complementó con un peinado suelto, maquillaje con ojos marcados y labios suaves.

Además, Jennifer bailó junto a su pastel de cumpleaños al ritmo de "Birthday", nuevo sencillo que lanzó especialmente para la celebración.

Los detalles de la fiesta de JLo

Aunque hubo pocos invitados porque se celebró en Turquía, la fiesta incluyó un pastel de tres pisos decorado con confeti, música, luces y un ambiente íntimo con su equipo y personas cercanas.

Las imágenes que la cantante compartió para recordar cómo festejó su cumpleaños este 2025, la muestran disfrutando del hotel donde se hospedaba, así como también hay fotos de los arreglos florales que recibió y los mensajes de cariño que le enviaron.