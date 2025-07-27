Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

JLo ha desatado la polémica con su gira veraniega 'Up All Night', que dio inicio en Europa desde principios de julio.

Durante el show, la cantante aparece con algunos sensuales vestuarios y para algunas personas hay ciertos momentos del espectáculo que parecen contener un tono excesivamente sexual.

Alguien que sostiene esa crítica es la famosa comentarista y presentadora de televisión Megyn Kelly, quien no se guardó nada y arremetió contra ‘La Diva del Bronx’.

Estos son algunos de los vestuarios que luce JLo en su actual gira de conciertos. Imagen The Grosby Group

Presentadora crítica a JLo por su show

Megyn Kelly, exconductora de la cadena Fox News, expresó su desaprobación hacia las recientes presentaciones de Jennifer López lanzando fuertes críticas contra la artista en los últimos días.

En una publicación realizada en la plataforma X, la comunicadora asociada a una ideología conservadora, compartió un video en el que se ve a JLo realizando una coreografía provocativa junto a sus bailarines.

"Así que ahora es una estrella porno. ¡Qué buenas decisiones!", escribió Kelly.

La presentadora y periodista Megyn Kelly criticó así el espectáculo de Jennifer López. Imagen Megyn Kelly/X



Luego, en el show de radio que tiene a través de Sirius XM, volvió a tocar el tema contra la artista.

"¡Tú nunca veías a Tina Turner restregar su trasero en la cara de un bailarín de treinta y tantos", criticó.

"¡Verla (a JLo) era como leer el Kama Sutra!", prosiguió indignada.

" Está cerca de ser alguien de OnlyFans y ahí es donde se equivoca", dijo la presentadora sobre la ex de Ben Affleck.

Algunos de los momentos de JLo sobre el escenario en su actual gira. Imagen The Grosby Group



"(Jennifer) parece que está tratando de llenar ese vacío, siendo un símbolo sexual durante toda su carrera", alegó.

Además, le mandó este duro mensaje: "Querida, a los 55 tienes que deshacerte de esa forma de actuar, ponte un bonito vestido e intenta cantar", añadió.

La cantante, quien cumplió 56 años el pasado 24 de julio, no reaccionó de manera inmediata a los dichos de la conductora.

Las críticas de Megyn Kelly contra JLo

No es la primera ocasión en que Megyn Kelly se va contra JLo. En enero pasado, pareció burlarse de la situación marital que atravesaba la artista con Ben Affleck y la cual terminó en divorcio luego de dos años de casados.

Según sus palabras, "lo único que JLo sabe hacer es arruinar matrimonios".

" Ella es una experta en eso. ¿Por qué debería saber cómo dirigir un país también? Así que, adiós JLo, no te funcionó", agregó en un aparente tono sarcástico.