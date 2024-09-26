¿JLo y Sean ‘Diddy’ Combs en cuestionables videos influyeron en su divorcio de Ben Affleck? Esto se sabe

Video ¿Ben Affleck tiene “videos” comprometedores de JLo y Diddy? Lo que se sabe sobre su separación

El arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por los delitos de tráfico sexual y crimen organizado sigue dando de qué hablar. Ahora, trascendió que videos explícitos de Jennifer López que el rapero tendría en su poder habrían influido en su divorcio con Ben Affleck.

Según reveló el exejecutivo musical Suge Knight, en su pódcast 'Collect Calls’, estas imágenes habrían sido confiscadas por el FBI durante una redada en las propiedades de Sean ‘Diddy’ Combs, mismas que supuestamente habrían sido entregadas a Ben Affleck.

Knight cree que estas cintas implicarían a Jennifer López en actividades cuestionables, por lo que la cantante y su equipo estarían en “alerta máxima” por si la artista es involucrada en los delitos de su expareja.

"Estoy bastante seguro de que probablemente lo llamaron (el FBI). Es un hombre blanco que se ganó el respeto en el mundo blanco. Estoy bastante seguro de que le dijeron: 'Queremos mostrarte algunas cosas sobre tu mujer’”, mencionó en marzo.

“Cuando él ve las cosas que ella y Diddy estaban haciendo y con quién lo estaban haciendo, estoy seguro de que le dieron esas cintas. Y estoy seguro de que nunca podrá volver a verla de la misma manera”, puntualizó.

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck

En medio de rumores de separación, Jennifer López solicitó el martes 20 de agosto su divorcio de Ben Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, alegando que la fecha de separación sería el 26 de abril de 2024.

Aunque hasta la fecha ninguno de los artistas ha revelado las causas de su divorcio, un amigo cercano al actor reveló a Daily Mail que algunas actitudes de JLo no habrían terminado de agradar al intérprete de 51 años.

Estas actitudes incluirían la excesiva exposición pública y el lanzamiento de la marca de licor de la cantante, siendo esta última “la gota que derramó el vaso” en su matrimonio.

De “egoísta e insensible” es como habría calificado Ben Affleck a la intérprete luego de este lanzamiento.