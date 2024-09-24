¿Cómo eran las 'freak off parties' de Diddy Combs? Asistían varios famosos y todo era excesos

Video La ex de Diddy no podía contar sus malos tratos: Cassie vivió un infierno por 11 años

Sean Combs, mejor conocido como Sean ‘Diddy’ Combs, es un rapero, empresario y productor estadounidense que se ganó una escandalosa reputación en el medio artístico por las fiestas y eventos descontrolados que organizaba.

Además, su trayectoria quedó en segundo plano luego de que salieran a la luz una serie de acusaciones en su contra.

¿Qué pasó con Sean 'Diddy' Combs?

El pasado 16 de septiembre de 2024, Sean 'Diddy' Combs fue arrestado y señalado por los cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución, ante un tribunal federal de Manhattan, en EE.UU.

Sean 'Diddy' Combs se encuentra en detención y a la espera de juicio, luego de que una jueza le negara la solicitud de libertad bajo fianza que presentaron sus representantes legales.

Los fiscales acusan a Sean 'Diddy' Combs de ser el líder de una empresa criminal desde, al menos, el año 2008. Señalan que el rapero participó en una serie de delitos , incluyendo trabajos forzados, actividades de secuestro, incendios provocados y sobornos.

Sean 'Diddy' Combs Imagen Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

¿Cómo eran las fiestas o 'freak off parties' de Sean 'Diddy' Combs a las que invitaba a otros famosos?

De acuerdo con las acusaciones de las autoridades, Sean 'Diddy' Combs organizaba eventos llamados ‘freak off parties’, las cuales se llevaban a cabo en hoteles de los que el rapero era dueño y en ocasiones se realizaban en su avión privado. Según se reporta, estas fiestas a veces duraban varios días.

En estas reuniones, además de distribuir sustancias ilícitas a los asistentes, se drogaba a las mujeres para mantenerlas “obedientes” para que tuvieran relaciones sexuales con sexoservidores.

Los fiscales declararon que 'Diddy' Combs observaba estos actos sexuales y que en ocasiones incluso se masturbaba y grababa todo en video, sin el consentimiento de los involucrados.

El rapero utilizaba este material audiovisual para chantajear a sus víctimas, a través del silencio y la obediencia. Las condicionaba para que no revelaran sus secretos y para seguir participando en este tipo de eventos.

Según la información oficial, las mujeres implicadas sentían que no podían negarse a sus exigencias sin ser víctimas de abusos físicos o emocionales, o sin temer que su seguridad económica o laboral estuviera en riesgo.

Los fiscales dijeron que Sean 'Diddy Combs' controlaba a estas mujeres con métodos muy variados, como rastrear su ubicación, suministrándoles drogas, manipulando su apariencia y/o vigilando su información mediática.

Además, agentes federales allanaron dos de los domicilios de Sean 'Diddy Combs', en Los Ángeles y Miami Beach respectivamente, e incautaron algunos de los suministros que se utilizaban en estas ‘freak off parties', como narcóticos y más de mil botellas de aceite para bebé y lubricantes.

Las fuerzas armadas también encontraron nueve armas AR-15 en su residencia de Miami Beach, y tres de ellas tenían los números de serie desdibujados.

Fiesta de Sean Diddy Combs en 1999 Imagen ZUMA Press, Inc./ The Grosby Group

¿Qué son las fiestas 'white parties' de Sean 'Diddy' Combs?

Antes de las ‘freak off parties’, se sabe que Sean 'Diddy' Combs organizaba otro tipo de fiestas que eran conocidas como ‘white parties’.

En ellas era indispensable acudir vestido de color blanco y, por lo general, las llevaba a cabo el Labor Day (es decir, el Día del Trabajo en Estados Unidos), que tiene lugar el primer lunes de septiembre.

¿Qué famosos asistieron a las fiestas de Sean 'Diddy' Combs?

Muchas celebridades de Hollywood asistieron a este tipo de eventos. Algunos de los que se sabe fueron Jay Z, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Ashton Kutcher, Khloé Kardashian, entre otros.

Sean 'Diddy' Comb era famoso por rodearse de un círculo de personalidades de alto perfil, incluyendo deportistas, cantantes, actores, e incluso políticos y personas de la realeza, como el príncipe Harry.