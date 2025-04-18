Ben Affleck

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

El actor aparentemente ya comenzó con el traslado de sus pertenencias a su propiedad en Pacific Palisades, Los Ángeles. En febrero, su separación de la cantante se hizo oficial ante la ley.

Ve a JLo en Bordertown aquí en ViX

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Ben Affleck aparentemente al fin habitará su mansión de 20,5 millones de dólares luego de que se concretara su divorcio de Jennifer López.

Ben Affleck se “

PUBLICIDAD

muda”

El actor “deja oficialmente” la casa que rentaba, en el vecindario de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, por 100 mil dólares al mes, de acuerdo con Hola! USA.

La revista asegura que él estuvo “haciendo una mudanza a su flamante” nuevo hogar, en Pacific Palisades, este jueves 17 de abril. The Grosby Group captó a un camión y trabajadores de la compañía Wetzel & Sons en la propiedad actual.

Un camión de mudanza llegó a la residencia que renta Ben Affleck.
Un camión de mudanza llegó a la residencia que renta Ben Affleck.
Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group

Más sobre Ben Affleck

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”
0:57

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”
0:54

#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”

Univision Famosos
Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo
1:00

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó
0:51

JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos


El cineasta se trasladó a ella, según In Touch, en mayo de 2024, tras alegadamente encontrarse ya en una crisis matrimonial con la cantante.

Fue un par de meses después, en julio, cuando el galán de Hollywood adquirió su propia residencia con la ayuda de un fideicomiso, reportó TMZ.

Ben Affleck en medio de su reportada mudanza.
Ben Affleck en medio de su reportada mudanza.
Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group


Se trataría de una construcción que cuenta con cinco dormitorios, seis baños, zona para el desayunador, comedor, una sala, estudio, habitación multimedia, entre otras amenidades.

Entonces, una fuente afirmó a Radar Online que la supuesta compra de la compra de ese espacio por parte del cineasta no le agradó a la actriz.

Empleados de una mudanza fueron captados en la actual casa en la que vive Ben Affleck.
Empleados de una mudanza fueron captados en la actual casa en la que vive Ben Affleck.
Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group


“Es el colmo. Ella tenía la esperanza de que se reconciliarían si pasaban un tiempo separados, pero esto es como una puñalada en el corazón”, aseveró el informante.

La disolución legal del enlace entre Affleck y López llegó el 21 febrero de este 2025, fecha en la que entró en vigor el acuerdo al que llegaron, explicó People.

Ben Affleck alegadamente comenzó su mudanza a su mansión de 20,5 millones de dólares.
Ben Affleck alegadamente comenzó su mudanza a su mansión de 20,5 millones de dólares.
Imagen ROL/X17online.com/x17/The Grosby Group

Ben Affleck habló así de JLo

El posible último cambio de residencia de Ben Affleck a unas horas de que sorprendiera hablando positivamente tanto de la estrella de ‘Selena’ como de sus mellizos, Emme y Max.

PUBLICIDAD

“Para que conste, Jennifer López es espectacular, maravillosa con mis hijos y [tiene] una genial relación continúa con ellos. Yo amo a sus niños, son increíbles”, dijo en entrevista con Entertainment Tonight la noche del 16 de abril.

“Ella es enormemente importante, tremenda persona de mucha integridad a la que adoro y le estoy agradecido”, agregó al respecto.

Él compartió que los retoños del ícono pop estaban con él, en el TCL Chinese Theatre, acompañándolo en el estreno de su película ‘The Accountant 2’.

Video JLo habría revisado que Ben Affleck no estuviera bebiendo alcohol: tomó de la misma copa de su esposo
Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezJLo y Ben AffleckSeparacionesParejas de famososFamososCelebridadesActores Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX