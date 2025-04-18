Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Ben Affleck aparentemente al fin habitará su mansión de 20,5 millones de dólares luego de que se concretara su divorcio de Jennifer López.

Ben Affleck se “

muda”

El actor “deja oficialmente” la casa que rentaba, en el vecindario de Brentwood, al oeste de Los Ángeles, por 100 mil dólares al mes, de acuerdo con Hola! USA.

La revista asegura que él estuvo “haciendo una mudanza a su flamante” nuevo hogar, en Pacific Palisades, este jueves 17 de abril. The Grosby Group captó a un camión y trabajadores de la compañía Wetzel & Sons en la propiedad actual.

Un camión de mudanza llegó a la residencia que renta Ben Affleck. Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group



El cineasta se trasladó a ella, según In Touch, en mayo de 2024, tras alegadamente encontrarse ya en una crisis matrimonial con la cantante.

Fue un par de meses después, en julio, cuando el galán de Hollywood adquirió su propia residencia con la ayuda de un fideicomiso, reportó TMZ.

Ben Affleck en medio de su reportada mudanza. Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group



Se trataría de una construcción que cuenta con cinco dormitorios, seis baños, zona para el desayunador, comedor, una sala, estudio, habitación multimedia, entre otras amenidades.

Entonces, una fuente afirmó a Radar Online que la supuesta compra de la compra de ese espacio por parte del cineasta no le agradó a la actriz.

Empleados de una mudanza fueron captados en la actual casa en la que vive Ben Affleck. Imagen Glono/X17online.com/x17/The Grosby Group



“Es el colmo. Ella tenía la esperanza de que se reconciliarían si pasaban un tiempo separados, pero esto es como una puñalada en el corazón”, aseveró el informante.

La disolución legal del enlace entre Affleck y López llegó el 21 febrero de este 2025, fecha en la que entró en vigor el acuerdo al que llegaron, explicó People.

Ben Affleck alegadamente comenzó su mudanza a su mansión de 20,5 millones de dólares. Imagen ROL/X17online.com/x17/The Grosby Group

Ben Affleck habló así de JLo

El posible último cambio de residencia de Ben Affleck a unas horas de que sorprendiera hablando positivamente tanto de la estrella de ‘Selena’ como de sus mellizos, Emme y Max.

“Para que conste, Jennifer López es espectacular, maravillosa con mis hijos y [tiene] una genial relación continúa con ellos. Yo amo a sus niños, son increíbles”, dijo en entrevista con Entertainment Tonight la noche del 16 de abril.

“Ella es enormemente importante, tremenda persona de mucha integridad a la que adoro y le estoy agradecido”, agregó al respecto.

Él compartió que los retoños del ícono pop estaban con él, en el TCL Chinese Theatre, acompañándolo en el estreno de su película ‘The Accountant 2’.