JLo ameniza opulenta boda en la India: habría cobrado millones de dólares
Jennifer López cantó en la lujosa boda de los multimillonarios indios, Netra Mantena y Vamsi Gadiraju. La actriz habría cobrado millonaria cantidad.
Jennifer López amenizó la opulenta boda de los empresarios indios, Netra Mantena y Vamsi Gadiraju, quienes contrajeron nupcias en una boda que duró cuatro días de celebraciones, la cual inició el 21 de noviembre.
JLo cautivó a los cientos de invitados con un concierto privado en el que incluyó bailarines y sus sensuales vestuarios, los cuáles son parte de lo que será su residencia en Las Vegas 'Up All Night'.
Al finalizar su show, la cantante brindó con los recién casados y les dedicó un breve mensaje en el que incluyó sus buenos deseos para ellos.
"Que estas familias estén unidas en este hermoso día y que Dios nos bendiga a todos", dijo levantando la copa.
¿Cuánto le pagaron a JLo por cantar en la boda?
Según información de Page Six, Jennifer López habría cobrado dos millones de dólares por amenizar la boda de Netra Mantena y Rama Raju Mantena.
Esta cuantiosa cantidad no habría sido un problema para la pareja, pues de acuerdo con reportes de Daily Mail, el evento habría costado "6.7 millones de dólares", lo que habría provocado la molestia de los indios porque pues considerarían que es un "gran desperdicio de dinero".
Los detalles de la boda
Los recién casados no escatimaron en gastos y todo estuvo lleno de opulencia, como el enorme pastel de bodas que tuvo varios niveles, el cual fue diseñado en forma de palacio, con elefantes, leones y flores esculpidos.
La boda se llevó a cabo en el palacio Taj Lake Palace de Udaipur, importante edificación del siglo XVIII.
Además de Jennifer López, asistieron personalidades como Justin Bieber, Donald Trump Jr., DJ Tiësto, el actor de Bollywood Ram Charan, las actrices Sophie Choudry y Nora Fatehi, entre otros.
Netra Mantena es hija del empresario farmacéutico, Rama Raju Mantena, por lo cual heredará un imperio multimillonario que incluye las empresas ICORE Healthcare y OncoScript.
Por otro lado, Vamsi Gadiraju también es empresario, pero él se especializa en el ramo de la tecnología y las aplicaciones a la industria alimentaria.