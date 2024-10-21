‘Diddy’ Combs acusado de agredir sexualmente a niña de 13 años: dos celebridades serían sus cómplices

Video ¿Qué tienen que ver las botellas de aceite para bebé en las polémicas fiestas de 'Diddy? Esto se sabe

Sean ‘Diddy’ Combs suma una nueva demanda en su contra, esta vez, por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de 13 años.

En semanas recientes, el rapero ha sido acusado ante las autoridades estadounidenses por supuestamente haber agredido a varias personas cuando eran menores de edad, entre ellas un pequeño de 9 años.

‘Diddy’ Combs acusado de violar a niña de 13 años

Este 21 de octubre, Deadline reporta que en las últimas horas se han presentado otras seis demandas sobre Sean ‘Diddy’ Combs por violación y otros delitos.

Una de ellas es por parte Jane Doe, de 37 años y quien alega que el magnate de la música la atacó durante una fiesta posterior a los MTV VMAs del 2000.

Según los documentos oficiales, a última hora del 7 de septiembre de aquel año, ella se encontraba en una celebración dentro de una “gran casa blanca con una entrada cerrada en forma de U”.

“En busca de un lugar para descansar, la demandante entró en lo que creía que era un dormitorio vacío para poder acostarse un momento”, se explica en la querella, ingresada el domingo 20 de octubre en un tribunal federal de Nueva York.

Doe, de entonces 13 años, afirma que se sentía “mareada y aturdida” después de ingerir únicamente una bebida.

“Poco después, Combs junto con un hombre y una mujer famosos, entraron en la habitación. Combs se acercó agresivamente a la demandante con una mirada enloquecida en sus ojos, la agarró y le dijo: ‘¡Estás lista para la fiesta!’”, se expone.

En los papeles se indica que un hombre, identificado como “Celebridad A”, le “quitó la ropa” a la presunta víctima “a medida que ella se desorientaba cada vez más” y que “la violó vaginalmente” mientras Sean y una mujer, nombrada “Celebridad B”, observaban.

“Después de que la celebridad masculina terminó, Combs violó vaginalmente a la demandante mientras la Celebridad A y la Celebridad B veían”, se asegura.

Doe testificó que ‘Diddy’ “intentó obligarla” a practicarle sexo oral, pero que ella se resistió golpeándolo “en el cuello”: “Él se detuvo”.

Después del supuesto asalto, ella consiguió salir de la recámara y se puso en contacto con su padre, quien acudió a recogerla para llevarla a su hogar, se manifiesta en la reclamación.

“Tras la agresión, la demandante cayó en una profunda depresión que sigue afectando a todas las facetas de su vida”, se detalla.

El medio puntualiza que en la demanda no se da más información acerca del dúo de celebridades mencionadas, por lo que se desconoce de quiénes se trata.

Es conocido que diversas estrellas, como Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, las hermanas Kardashian, Mariah Carey y Ashton Kutcher, acudían a reuniones organizadas por Combs.

‘Diddy’ Combs habría recurrido a drogas en las bebidas

Al igual que en todas las nuevas demandas presentadas ante el jurado, en esta que involucra a Jane Doe se muestra un ejemplo del recipiente “real” que Sean ‘Diddy’ Combs y los miembros de su equipo usaban para mezclar los tragos de los invitados en las fiestas con GHB, la “droga de la violación”.

Previamente, el rapero ha negado contundentemente, mediante sus representantes legales, haber “abusado sexualmente de alguien, incluidos menores”.