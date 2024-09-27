JLo fue novia de 'Diddy' Combs más tiempo del que muchos creen: hasta fue arrestada por su culpa

Video JLo fue arrestada por culpa de Diddy cuando eran novios: no fue su única humillación

El rapero Sean 'Diddy' Combs fue arrestado en septiembre de 2024, por acusaciones de tráfico sexual y trata de personas. Tras el escándalo, ha resurgido en redes sociales la relación entre 'Diddy' y otros famosos como Usher o Justin Bieber, además del noviazgo que tuvo con JLo en los años 90.

Jennifer Lopez y Sean 'Diddy' Combs se conocieron gracias a un video

Jennifer Lopez y Sean Combs entablaron una relación entre 1999 y 2001. La pareja se conoció en el set del video de ‘If you had my love’ de JLo. La cantante acababa de divorciarse de su primer esposo, Ojani Noa, y su carrera iba en ascenso. Mientras tanto, 'Diddy' ya era un exitoso rapero y productor de artistas como Notorious B.I.G.

Jennifer López y Sean 'Diddy' Combs en el año 2000 Imagen George De Sota/Getty Images

La relación duró solo dos años, pero estuvo marcada por la intensidad y los escándalos. En 2003, JLo expresó en una entrevista lo mal que la había pasado junto a P. Diddy.

"Estaba en una relación con Puff en la que no paraba de llorar, estaba desquiciada y volviéndome loca. Mi vida cayó en picada".



Jennifer Lopez estaba segura de que 'Diddy' Combs le era infiel, pero este no era el único motivo de preocupación en el noviazgo. A partir de un escandaloso incidente, Jennifer se percató del carácter violento de su pareja.

Sean 'Diddy' Combs y Jennifer Lopez fueron arrestados en 1999

En diciembre de 1999 la pareja asistió a una fiesta en el Hot Chocolate Club, en Nueva York. Cuando 'Diddy' Combs y JLo se preparaban para irse, él tiró accidentalmente una botella de champaña y el contenido cayó sobre un hombre llamado Matthew Allen, quien se enfureció y comenzó una acalorada discusión con Combs.

Los amigos de ambos se sumaron a la pelea y de pronto algunas personas sacaron armas. Un tiroteo se dio en el club y se dice que 'Diddy' habría sido uno de los tiradores. Tres personas resularon heridas, entre ellas una mujer que recibió un disparó en el rostro.

JLo y Sean Diddy Combs fueron novios por dos años Imagen Vince Bucci/AFP via Getty Images



Sean Combs, Jennifer Lopez y el rapero Shyne huyeron del lugar, pero fueron detenidos por la policía cuando estaban en un semáforo. Aunque fueron arrestados, JLo fue absuelta de cargos y liberada casi de inmediato, pero Sean 'Diddy' Combs y Shyne se vieron envueltos en un largo proceso legal, pues se descubrió que el arma utilizada por 'Diddy' era robada.

Se dice que este conflicto legal fue uno de los motivos de la ruptura de la pareja. En una entrevista, Jennifer López confesó: