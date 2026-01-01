Looks De Ángela Aguilar y Belinda a Carolina Sandoval: los looks de las famosas para recibir el Año Nuevo 2026 Famosas como Ángela Aguilar, Belinda, Carolina Sandoval y Ariadne Díaz sorprendieron con sus looks durante los festejos de año nuevo. ¡Mira las fotografías que compartieron en Instagram!



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video JLo sorprende con sus hijos Emme y Max en el escenario ¡él le cuestionó la ropa!

Algunas famosas como Ángela Aguilar y Carolina Sandoval sorprendieron con su estilo y elegantes looks para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Los looks de las famosas en Año Nuevo 2026

PUBLICIDAD

La esposa de Christian Nodal apostó por un clásico y glamuroso atuendo en tono blanco y cabello regocido, mientras que ‘La Venenosa’ eligió un vestido, de Brayan Perez Collection, en tono dorado, posiblemente para atraer prosperidad, abundancia y éxito.

Ángela Aguilar y Carolina Sandoval. Imagen Aneliz Aguilar Instagram / Carolina Sandoval Instagram



Jennifer López cerró el 2025 e inició el 2026 con el arranque de u gira ‘Up All Night: Live in Las Veas’ en el Coliseo de Caesars Palace, donde estuvo acompañada de sus hijos. La ‘Diva del Broxn’ lució un atuendo fucsia sobre el escenario durante la cuenta regresiva.

JLo en el Coliseo de Caesars Palace. Imagen JLo / Instagram



Andrea Legarreta apostó por un look playero para recibir el nuevo año desde la Polinesia Francesa junto a su familia. La presentadora de ‘Hoy’ lució un vestido rojo vibrante de hombros descubiertos.

Andrea Legarreta junto a su familia en Bora Bora. Imagen Andrea Legarreta / Instagram



Desde Río de Janeiro, Ariadne Díaz recibió el 2026 en la playa luciendo un vestido completamente blanco y ceñido al cuerpo. Para completar su look, la actriz utilizó un collar dorado tipo gargantilla y una corona de rosas rojas.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas en Río de Janeiro. Imagen Ariadne Díaz / Instagram



Marjorie de Sousa arrancó el nuevo año con un mini vestido corte tipo ‘A’ y con escote en ‘V’ en tonos dorados. La artista complementó su look con accesorios pequeños y zapatos del mismo color de su outfit.

Marjorie de Sousa Imagen Marjorie de Sousa / Instagram



Belinda recibió el Año Nuevo 2026 con una serie de fotografías en las que, además de mostrar a sus padres, se dejó ver con un minivestido en tono azul y, aparentemente, aplicaciones de plumas de avestruz.