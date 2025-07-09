¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Video JLo se habría mostrado "cariñosa" con actor 11 años menor: los captaron muy sonrientes

Jennifer López podría haber lanzado una indirecta a su ex, Ben Affleck, luego de que, aparentemente, se refiriera a su supuesto nuevo novio, Brett Goldstein.

Rumores apuntan a que la cantante se estaría dando una oportunidad con el actor, quien es su co-protagonista en la cinta ‘Office romance’, próxima a estrenarse.

De acuerdo con RadarOnline, la estrella de ‘Pearl Harbor’ presuntamente teme que su colega “nunca pueda cumplir con las expectativas” ni “lidiar con las desorbitadas exigencias de la actriz”.

“Ben le desea mucha suerte a Brett porque la va a necesitar”, dijo una fuente al medio sobre el alegado sentir del cineasta de 52 años.

“Siente lástima por él; se da cuenta de que es un personaje agradable y modesto, al que se le dará una paliza”, agregó al respecto.

Rumores aseguran que JLo tendría una supuesta relación amorosa con Brett Goldstein tras divorcio de Ben Affleck. Imagen Getty Images

¿JLo manda duro mensaje a Ben Affleck?

Este martes 8 de julio por la noche, Jennifer López ofreció un concierto en Pontevedra, España, durante su esperada gira ‘Up All Night Live 2025’.

Por sorpresa, ella cantó por primera vez en vivo su canción ‘Wreckage of You’, de la cual reveló que “llegó a mí una noche que estuve sin dormir”.

Tras escucharla, muchos fanáticos ahora creen que su letra podría ser una ‘tiradera’ a Ben Affleck, del que quedó divorciada oficialmente el pasado mes de febrero, aunque no lo menciona directamente.

“El amor que quiero, el amor que necesito, comienza dentro de mí. Ahora que he encontrado mi camino, aquí me voy a quedar”, entonó, según Hola!

“Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón, me enseñaron que las estrellas brillan más en la oscuridad. No me derrumbaré por lo que somos, sino por tus partes rotas”, prosiguió.

En el coro, ‘La Diva del Bronx’ es más tajante: “Gracias a ti, soy más fuerte, más sabía. Mejor de lo que he sido nunca. No dejaré que me digas adiós nunca más”.

“Fue perfecto todo el tiempo que me hiciste creer, realmente solo fue mejor para mí, y me hizo más fuerte, más fuerte, a prueba de balas. Ahora, mírame salir de las ruinas que dejaste”, sentenció.

López y Affleck se casaron en julio de 2022, a poco más de un año de haber revivido su relación. Sin embargo, rompieron en abril de 2024, citó ella en la demanda para concluir la unión, reporta TMZ.