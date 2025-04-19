Jennifer Lopez

¡Cómo una Barbie! JLo se roba las miradas en la Fórmula 1 con espectacular atuendo rosa

Jennifer López lo volvió a hacer, la cantante llegó al Gran Premio de F1 en Arabia Saudita enfundada en un enterizo color rosa que causó sensación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video JLo y su hija causan sensación en alfombra roja: Emme impactó con su maquillaje

Jennifer López se robó las miradas a su llegada al Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita con el atuendo rosa al estilo de una muñeca Barbie.

Horas antes de su presentación musical en el prestigiado evento de carreras, la cantante visitó el 'paddock' de la escudería Ferrari, a quien saludó y tuvo unos minutos para tomarse fotos con ellos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de Daily Mail,durante su estancia la cantante se dejó ver de "muy buen humor" y platicó con el CEO del Grupo de Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
Jennifer Lopez aparece con fuerte lesión en rostro: tuvieron que suturarla
1 mins

Jennifer Lopez aparece con fuerte lesión en rostro: tuvieron que suturarla

Univision Famosos
JLo podría ser supuestamente llevada a declarar en juicio contra su ex 'Diddy’ Combs: esto se sabe
2 mins

JLo podría ser supuestamente llevada a declarar en juicio contra su ex 'Diddy’ Combs: esto se sabe

Univision Famosos
Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones
2 mins

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Univision Famosos
Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”
2 mins

Ben Affleck revela cómo está su relación con JLo y sus hijos tras divorcio: “Hago lo mejor que puedo”

Univision Famosos
Ben Affleck tendría un "'crush' secreto" con otra ex de Brad Pitt: ¿adiós JLo y Jennifer Garner?
2 mins

Ben Affleck tendría un "'crush' secreto" con otra ex de Brad Pitt: ¿adiós JLo y Jennifer Garner?

Univision Famosos

El impactante traje rosa de Jennifer López en la Fórmula 1

Como ya es costumbre para la estrella de la música, JLo se robó la mirada de los presentes al llegar enfundada con un enterizo rosa plastificado que moldeaba su figura.

Estilizó el look con unas zapatillas de tacón, un cinturón de seda con anillo circular, así como sus lentes rosas.

Jennifer López sorprende con impactante atuendo en la Fórmula 1.
Jennifer López sorprende con impactante atuendo en la Fórmula 1.
Imagen Jennifer López/Instagram

JLo regresa a los escenarios de la Fórmula 1

Jennifer López es una de las estrellas que se presentará este 19 de abril en el evento musical que se llevará a cabo en Circuito Corniche de Jeddah.

Esta es la segunda actuación de López en una carrera de de la F1. La primera vez fue hace 11 años en el Gran Premio de Singapur de 2014.

Además de JLo, en el evento musical en Arabia Saudita también estarán Party Next Door, Major Lazer y Usher.

Jennifer López con el escudería de Ferrari en la Fórmula 1; también posó juntoa Lewis Hamilton.
Jennifer López con el escudería de Ferrari en la Fórmula 1; también posó juntoa Lewis Hamilton.
Imagen Jennifer López/Instagram
Relacionados:
Jennifer LopezFerrariCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX