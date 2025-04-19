¡Cómo una Barbie! JLo se roba las miradas en la Fórmula 1 con espectacular atuendo rosa
Jennifer López lo volvió a hacer, la cantante llegó al Gran Premio de F1 en Arabia Saudita enfundada en un enterizo color rosa que causó sensación.
Jennifer López se robó las miradas a su llegada al Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita con el atuendo rosa al estilo de una muñeca Barbie.
Horas antes de su presentación musical en el prestigiado evento de carreras, la cantante visitó el 'paddock' de la escudería Ferrari, a quien saludó y tuvo unos minutos para tomarse fotos con ellos.
De acuerdo con información de Daily Mail,durante su estancia la cantante se dejó ver de "muy buen humor" y platicó con el CEO del Grupo de Fórmula 1, Stefano Domenicali.
El impactante traje rosa de Jennifer López en la Fórmula 1
Como ya es costumbre para la estrella de la música, JLo se robó la mirada de los presentes al llegar enfundada con un enterizo rosa plastificado que moldeaba su figura.
Estilizó el look con unas zapatillas de tacón, un cinturón de seda con anillo circular, así como sus lentes rosas.
JLo regresa a los escenarios de la Fórmula 1
Jennifer López es una de las estrellas que se presentará este 19 de abril en el evento musical que se llevará a cabo en Circuito Corniche de Jeddah.
Esta es la segunda actuación de López en una carrera de de la F1. La primera vez fue hace 11 años en el Gran Premio de Singapur de 2014.
Además de JLo, en el evento musical en Arabia Saudita también estarán Party Next Door, Major Lazer y Usher.