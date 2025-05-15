Jennifer Lopez aparece con fuerte lesión en rostro: tuvieron que suturarla

Jennifer Lopez apareció con una fuerte lesión en el rostro. Este 13 de mayo, la cantante reveló en sus historias de Instagram que había sufrido un accidente durante los ensayos de los American Music Awards.

PUBLICIDAD

La intérprete de ‘On The Floor’, que será presentadora del show, se dejó ver en una primera fotografía con una compresa de hielo sobre el ojo junto al texto: “Así que esto pasó”.

Mientras que en una siguiente publicación apareció con un moretón debajo del ojo y un corte en la nariz.

“Durante los ensayos de AMAs”, precisó.

Así apareció Jennifer López con el rostro lesionado. Imagen Jennifer Lopez / Instagram



Sin dar más detalles sobre lo ocurrido durante los ensayos de la ceremonia ni especificar si se golpeó o sufrió una caída, JLo destapó que la lesión la había llevado a visitar con urgencia al cirujano plástico facial, Jason Diamond.

En esta última fotografía, la artista de 55 años aseguró estar “como nueva” al mismo tiempo en que evidenciaba que no había rastro de cicatriz en su nariz.

“Gracias por suturarme, Dr. Diamond… Una semana después y con muchísimo hielo, estoy como nueva”, sentenció.

La cantante se dejó ver sin rastro de lesiones en su rostro. Imagen Jennifer Lopez / Instagram



Jennifer Lopez fue anunciada como anfitriona de los AMAs 2025, la cual se llevará acabo el próximo 26 de mayo en Las Vegas.

Los AMAs marcarán el regreso musical de la cantante, quien en 2024 canceló su gira ‘This Is Me… Live’ para pasar tiempo con su familia y en medio de rumores de problemas maritales con Ben Affleck, de quien se separó ese mismo año.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Sepan que no haría esto si no lo sintiera absolutamente necesario. Prometo compensarlos y volveremos a estar juntos. Los quiero mucho. Hasta la próxima”, expresó a través de un comunicado.