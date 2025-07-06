JLo y Ben Affleck

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Ante el creciente rumor de que JLo estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con el actor Brett Goldstein, ahora se revela la supuesta reacción de su exesposo Ben Affleck y lo que aparentemente habría dicho sobre la alegada nueva pareja de la cantante.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video JLo se habría mostrado "cariñosa" con actor 11 años menor: los captaron muy sonrientes

Ben Affleck se habría referido de manera muy particular sobre Brett Goldstein, el supuesto nuevo novio de su exesposa Jennifer López.

Los rumores indican que 'La Diva del Bronx' estaría supuestamente dándose una nueva oportunidad en el amor con quien es su compañero en la película 'Office romance', próxima a estrenarse.

Es la primera ocasión en que a ella se le relaciona sentimentalmente con alguien más tras la separación de Ben Affleck, con quien estuvo casada poco más de dos años.

¿Qué habría dicho Ben sobre el supuesto novio de JLo?

Según un reporte del portal RadarOnline, Ben Affleck presuntamente "teme" que Brett Goldstein "nunca pueda cumplir con las expectativas" de la cantante.

"Él está al tanto de lo que pasa entre ella y Brett y no quiere privar a Jennifer del derecho a hacer lo que quiera", dijo una fuente citada por ese medio.

Rumores aseguran que JLo tendría una supuesta relación amorosa con Brett Goldstein tras divorcio de Ben Affleck.
Rumores aseguran que JLo tendría una supuesta relación amorosa con Brett Goldstein tras divorcio de Ben Affleck.
Imagen Getty Images


" Cree que Brett debería salirse si sabe lo que le conviene, pero claramente está demasiado fascinado por los encantos de Jennifer como para darse cuenta de lo que le está pasando. Jennifer es dura con los chicos y Ben puede dar fe de ello", alegó la persona consultada sobre lo que supuestamente Affleck habría mencionado.

"Ben se siente aliviado de que esté centrada en algo nuevo", añadió.

Según esa fuente, " Affleck teme que Goldstein no pueda lidiar con las desorbitadas exigencias de la actriz".

" Siente lástima por Brett; se da cuenta de que es un personaje agradable y modesto, al que se le dará una paliza", alegó la persona consultada.

"Ella quiere que sus hombres se adapten a su estilo de vida desmesurado y cumplan con sus estándares de perfección, y eso es imposible de pedirle a nadie", agregó.

Por si no fuera poco, el ex de JLo habría hecho un polémico comentario que algunos creen que sería una supuesta burla hacia Goldstein.

"Ben le desea mucha suerte a Brett porque la va a necesitar", destacó la fuente de RadarOnline sobre lo que alegadamente el actor de 'Argo' piensa sobre la supuesta nueva relación de la actriz.

Ninguno de los tres involucrados en esta historia reaccionaron de manera inmediata a la información difundida.

Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
