Jennifer Lopez

JLo y Ben Affleck estarían oficialmente solteros y él no perdería el tiempo: ¿ya tiene novia?

Mientras que se da a conocer que JLo y Ben Affleck estarían ya legalmente divorciados y solteros, se reporta que el actor supuestamente "está buscando volver a la escena de las citas" y ya tendría algunas "casuales" con otras personas.

Por:
Univision y AP
Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Jennifer López y Ben Affleck están "oficialmente divorciados" y se convirtieron en solteros este viernes 21 de febrero, de acuerdo con un reporte de la agencia AP.

JLo y Ben Affleck: de nuevo solteros

Un juez del tribunal superior de Los Ángeles aprobó su acuerdo de divorcio el pasado 6 de enero y declaró que entraría en vigor este 21 de febrero, después de que pasaran los seis meses requeridos por California desde que López solicitó disolver su matrimonio de dos años de duración.

El documento indica que llegaron a un acuerdo a través de mediación en septiembre de 2024, evitando una prolongada batalla judicial que han enfrentado otras parejas de celebridades.

López ahora elimina el apellido Affleck de su nombre legal. La mayoría de los detalles financieros se mantuvieron en privado, pero ninguna de las estrellas pagará al otro manutención conyugal, y no tienen hijos en común, por lo que la custodia no es un problema.

La pareja contrajo matrimonio en julio de 2022. López solicitó el divorcio en agosto de 2024.

Fue su segundo intento como pareja. A principios de la década del 2000, se conocieron, se enamoraron, se comprometieron y protagonizaron juntos las películas de 'Gigli' y 'Jersey Girl' en 2004. Se separaron ese mismo año, culpando en parte a la presión del ojo público.

Reportan que Ben Affleck ya tendría “citas casuales”

Ahora que JLo y Ben Affleck estarían oficialmente solteros, parece que el actor no quiere perder el tiempo y estaría gozando de su soltería.

Según reportes de los portales Page Six y People, el artista supuestamente ha tenido "citas casuales".

"Sin embargo, no parece ser algo en lo que esté concentrado", dijo una fuente de People.

Se alega que aunque "está buscando volver a la escena de las citas", el ex de JLo está "muy concentrado en el trabajo".

"Si no está filmando, pasa largos días en su oficina", reveló el informante.

También aseguró que pasa "mucho tiempo" con los hijos que tiene con su exesposa Jennifer Garner: Violet (19 años), Seraphina (16) y Samuel (12).

Video Así fue como JLo y Ben Affleck dividieron sus bienes tras quedar legalmente divorciados
Relacionados:
