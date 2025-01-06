Jennifer Lopez

JLo le declara su “amor” a famoso actor en medio de su divorcio de Ben Affleck

La actriz no tuvo reparo en dedicarle unas emotivas palabras a alguien que fue su coprotagonista en una de sus películas más conocidas. Actualmente, el trámite que ella inició para separarse legalmente de su marido seguiría sin resolverse.

Por:Dayana Alvino
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López sorprendió al hacerle una declaración de “amor” al reconocido actor Ralph Fiennes, con quien coprotagonizó la película ‘Maid in Manhattan’.

Las cariñosas palabras de la actriz llegan a casi cinco meses de que, según TMZ, solicitara el divorcio de Ben Affleck, tras menos de dos años casados.

Jennifer López externa su “amor” a Ralph Fiennes

El sábado 4 de enero, Jennifer López y Ralph Fiennes estuvieron presentes en los Variety Creative Impact Awards, donde él le entregó a ella el premio ‘Legend and Groundbreakers’.

La intérprete de ‘On the floor’ abordó dicho reencuentro, ocurrido en el Parker Palm Springs, con un emotivo ‘post’ en su cuenta de Instagram posteriormente.

“No puedo agradecerte lo suficiente, Ralph Fiennes, por tus hermosas palabras y nuestra pequeña reunión ‘Maid in Manhattan’ de hoy. Ha sido maravilloso verte”, escribió.

La también estrella de ‘Selena’ compartió que el británico la hizo llorar con el discurso que dio sobre ella antes de darle el galardón.

“Te amo. Muchas gracias… trabajar contigo ha sido uno de los grandes momentos de mi carrera hasta ahora”, expresó.

“Digo ‘hasta ahora’ porque espero volver a hacerlo algún día para ‘Maid in Manhattan 2’… Nunca se sabe…”, finalizó su misiva.

JLo dedicó un afectuoso mensaje a Ralph Fiennes.
De acuerdo con el video que la ‘Diva del Bronx’ colgó en la plataforma digital, al hablar de ella, el histrión recordó que esta inició su carrera desde “una edad temprana”.

“Ella está honrando y cumpliendo su extraordinario espíritu creativo, y compartiéndolo, iluminando las vidas de tantas personas, inspirándolas y alegrando sus días”, dijo.

¿Jennifer López le tendió “una trampa” a Ralph Fiennes por Ben Affleck?

En noviembre de 2022, Ralph Fiennes desveló durante su participación en el programa ‘Watch what happens live’ que Jennifer López lo utilizó como “señuelo” para esconder su primer noviazgo con Ben Affleck.

“Sí, sí, me tendieron una trampa”, aseveró, detallando que ella “su mánager y su agente” lo invitaron a cenar en el restaurante Cipriani Downtown, en Nueva York.

Después de lo que describe como “una buena cena”, Fiennes dice que le dio a Jennifer un beso en la mejilla para despedirse cuando un paparazzo les tomó imágenes.

“De alguna manera, las fotos estaban tomadas en un ángulo que cuando ella se aleja, parece que voy detrás de ella. Creo que al siguiente día decía en The [New York] Post: ‘¡Es Ralph!’”, relató.

Esto habría sucedido en algún punto de 2002, año en el que, retoma Us Weekly, ‘Bennifer’ comenzaron a salir después de conocerse filmando ‘Gigli’.

Relacionados:
Jennifer LopezRalph FiennesBen AffleckCelebridades

