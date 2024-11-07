Ben Affleck y Jennifer Garner estarían "confundidos" con su hija: JLo tendría que ver

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López presuntamente mantiene la comunicación con los hijos de su ex, Ben Affleck, tras su separación y mientras se resuelve la disolución de su matrimonio.

Dicha situación, no obstante, tendría confundidos tanto al actor como a la madre de los adolescentes, Jennifer Garner.

JLo continuaría unida a los hijos de Ben Affleck

Aunque el romance que la intérprete de ‘On the floor’ sostenía con su aún esposo ya terminó, ella estaría cuidando el lazo que creó con los retoños de él, Violet, Fin y Samuel.

“Jennifer se mantiene en contacto con los niños Affleck”, aseguró una fuente a People, que lo reportó este 6 de noviembre.

“Toda su familia los adora. Quiere que sepan que siempre pueden contactarse con ellos si necesitan algo”, añadió al respecto.

De acuerdo con el informante, López “está bien” y “no se obsesiona con el pasado”: “Está muy agradecida por todo lo que tiene”.

Estas afirmaciones llegan a días de que la primogénita de Ben Affleck se dejara ver con la hermana de la protagonista de ‘Selena’, Lynda.

Fue la propia periodista quien compartió en su cuenta de Instagram, el domingo 3, una ‘selfie’ en la que aparece con Violet, a quien visitó en la Universidad de Yale.

Aparentemente, no sólo ‘La Diva del Bronx’ anhela estar unida a los chicos, sino que también la estudiante sentiría ese deseo.

“Violet tiene un fuerte vínculo con JLo y su familia”, aseveró un ‘insider’ a Daily Mail, cita un artículo publicado el miércoles.

“Ella admira a ‘Jen’ y a Lynda, y tiene la intención de mantener viva la conexión”, agregó la persona, “prefiere mantener la paz que tener problemas”.

¿Qué piensan Ben Affleck y Jennifer Garner de la cercanía de Violet y JLo?

El mismo confidente aseveró al diario británico que Ben Affleck y Jennifer Garner se habrían desconcertado por la relación de su hija con Jennifer López y sus parientes.

“Es bastante confuso para ellos porque no entienden por qué Violet se empeña tanto en mantenerla cerca”, explicó.

Además, relató que, presuntamente, la primera vez que la estrella de ‘Armageddon’ “vio la foto fue en línea”: “No sabía que Lynda estaba de visita”.

“Él y ‘Jen’ sienten que ellas podrían haber pasado tiempo juntas e incluso haberse tomado un lindo retrato sin que se subiera a Internet para que todo el mundo lo viera”, sentenció.