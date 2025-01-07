¿JLo tendrá que devolver a Ben Affleck su anillo de compromiso tras el divorcio? Vale millones

Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Jennifer López y Ben Affleck han resuelto su divorcio, esto a casi cinco meses desde que ella presentara la solicitud en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

De acuerdo con AP, este lunes 6 de enero, la cantante entregó en la corte documentos que especifican ella y el actor llegaron a un acuerdo, a través de mediación, el pasado septiembre.

PUBLICIDAD

Ellos habrían pactado, indica TMZ, no pagarse manutención conyugal, así como que cada uno se quedará con los bienes que hayan adquirido durante su matrimonio.

Según ambos medios, la expareja requirió al juez que finalice su separación, lo cual podría ocurrir el próximo 20 de febrero.

¿JLo deberá regresar su anillo de compromiso a Ben Affleck?

A horas de que se informara esta resolución, Daily Mail revela si, tras el fin de su enlace conyugal, Jennifer López tendrá que devolverle a Ben Affleck el anillo de compromiso que le dio.

El diario detalla que “se enteró” de que la intérprete de ‘On the floor’ “podrá conservar” la sortija “de diamantes verdes” con la que el cineasta le pidió que fuera su esposa, en abril de 2022.

Así presumía JLo el anillo de compromiso que le dio Ben Affleck. Imagen JLo



En su boletín, ‘On the JLo’, ella relató que se encontraba en su “lugar favorito en la Tierra, (en el baño de burbujas)”, cuando él “se arrodilló” y le hizo la importante pregunta.

Entonces, Mike Fried, director de Diamond Pro, indicó a Page Six que valuaba la argolla “en más de 5 millones de dólares”.

Posteriormente, ‘La Diva del Bronx’ contó a Zane Lowe, en entrevista para Apple Music, que su ya marido mandó a grabar en la pieza la frase: “Not. Going. Anywhere (No iré a ningún lado)”.

‘Bennifer’, como se conoce al dúo, se casaron legalmente en julio de 2022, en la capilla A Little White Chapel y ante la presencia de algunos de sus respectivos hijos.

Para agosto, ellos celebraron una segunda boda a lo grande en la mansión que el director de ‘Argo’ posee en Riceboro, Georgia.

JLo “quiere cerrar la puerta” de su tiempo con Ben Affleck

Este 7 de enero, People reporta que alegadamente Jennifer López estaría centrada en un nuevo comienzo ahora que su ruptura con Ben Affleck será definitiva.

PUBLICIDAD

“El cuento de hadas que le prometieron resultó ser una pesadilla al final. Ella está en un muy buen momento y sólo quiere cerrar la puerta a este capítulo loco”, aseveró una fuente a la revista.

Previamente, en diciembre, un informante desveló a Page Six que, presuntamente, ellos “tienen toda la intención de seguir estando en la vida del otro, a pesar de no estar involucrados románticamente”.

Este domingo 5 de enero, el par se reunió brevemente a las afueras de la casa del galán de Hollywood, a horas de que la actriz le dedicara en Instagram un afectuoso mensaje a Ralph Fiennes, su coprotagonista de ‘Maid in Manhattan’.