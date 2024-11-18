JLo “todavía está procesando la pérdida” de Ben Affleck tras el fracaso de su matrimonio

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López aún estaría tratando de superar el fracaso de su matrimonio con Ben Affleck, por lo que presuntamente no anhela pareja actualmente.

De acuerdo con TMZ, la cantante entabló la demanda de divorcio el pasado 20 de agosto, revelando que su separación del actor se dio desde abril.

Sin aún pronunciarse acerca de su rompimiento, la expareja ha continuado con sus caminos; sin embargo, aparentemente la también actriz seguiría luchando por asimilar que se acabó.

JLo estaría “procesando” perder a Ben Affleck

Este 17 de noviembre, Daily Mail reportó que supuestamente Jennifer López no se encuentra disponible para un romance pues aún trabaja en sobreponerse de lo ocurrido con Affleck.

“No está buscando activamente una cita en este momento y todavía está procesando la pérdida de Ben nuevamente”, aseguró una fuente.

“A ella le gusta estar en una relación casi inmediatamente después de que termina, pero ahora mismo está probando algo nuevo y viendo si eso le funciona mejor”, agregó.

De acuerdo con el informante, a la intérprete de ‘On the floor’, de 55 años, “le encantaría volver a tener amor en su vida”.

“Pero, la única persona a la que tiene que dedicarle su tiempo en este instante es a ella”, indicó, “está centrada en su trabajo y quiere que 2025 sea el año en que vuelva a ser ella misma”.

A inicios de la semana anterior, In Touch dio a conocer que aparentemente ‘La Diva del Bronx’ estaba preparada para abrir su corazón.

“Es evidente que le está mostrando a Ben lo que se está perdiendo. No quiere nada serio, por lo pronto, aunque sí desea divertirse. Está al acecho otra vez”, expuso un ‘insider’.

No obstante, en respuesta a esa aseveración, un allegado afirmó al diario británico que López no planea “meterse en nada que pueda ser un rebote temporal”.

Esta es la segunda vez que ‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, ponen fin a su historia. En 2004, concluyeron su idilio y compromiso.

¿Ben Affleck ya quiere tener novia?

El 25 de octubre, el mismo medio aseveró que Ben Affleck, a diferencia de Jennifer López, sí estaría dispuesto a “comenzar a salir con alguien”.

Si bien, querría conocer prospectos, el director de ‘Argo’ tendría como requisito únicamente tener citas con “una persona que esté sobria o en rehabilitación”.