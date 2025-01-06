Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Jennifer López y Ben Affleck estarían oficialmente divorciados. Los famosos habrían vuelto legalmente a la soltería después de que ella solicitara su separación del actor de Hollywood en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en agosto de 2024.

Este lunes 6 de enero se reportó que, según “documentos judiciales obtenidos” por People , la sentencia de divorcio habría llegado para los famosos después de “casi 20 semanas” y luego de un reencuentro en el ambos levantarían sospechas de reconciliación.

Su encuentro con Ben Affleck previo a, supuestamente, oficializarse su divorcio

Apenas el domingo 5 de enero, JLo fue vista visitado la residencia de Ben Affleck, en Brentwood, California. De acuerdo con Daily Mail, la intérprete de ‘On The Floor’ recogió a su hija Emme, melliza que comparte con Marc Anthony, quien llevaba “un gran arreglo en sus manos”.

Detrás de la joven se encontraba la estrella de ‘Armageddon’, cuyo semblante era feliz. Incluso, se reseña que sostuvo la sonrisa prácticamente todo el tiempo.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio del 2022 en una pequeña ceremonia en Las Vegas, un mes más tarde celebraron una segunda boda en Georgia.

Su polémica separación

Los rumores de su separación comenzaron el 7 de mayo de 2024 durante la MET Gala, evento al que JLo se presentó sola. Según dijo el representante de Ben Affleck a Fox News, su ausencia se debió a que se encontraba filmando su nueva película.

El 15 de mayo, una fuente declaró a In Touch que Jennifer López y Ben Affleck estarían “a punto de divorciarse”. Incluso, se reportó que el intérprete de 52 años ya había dejado la casa que compartía con la Diva del Bronx en Beverly Hills.

El 20 de agosto de 2024, Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte de TMZ, la Diva del Bronx presentó su solicitud de divorcio sin la presencia de sus abogados en una fecha muy especial. Exactamente hace dos años, los famosos celebraron su segunda boda en la casa del actor en Hampton Island, en Georgia.