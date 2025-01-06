Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck estarían oficialmente divorciados

Los famosos habrían concluido los trámites de su divorcio tan solo 20 semanas después de que ella lo solicitara en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

Jennifer López y Ben Affleck estarían oficialmente divorciados. Los famosos habrían vuelto legalmente a la soltería después de que ella solicitara su separación del actor de Hollywood en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en agosto de 2024.

Este lunes 6 de enero se reportó que, según “documentos judiciales obtenidos” por People , la sentencia de divorcio habría llegado para los famosos después de “casi 20 semanas” y luego de un reencuentro en el ambos levantarían sospechas de reconciliación.

PUBLICIDAD

Su encuentro con Ben Affleck previo a, supuestamente, oficializarse su divorcio

Más sobre Ben Affleck

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”
0:57

JLo dice que sus ex no fueron “capaces” de amarla y uno de ellos reacciona: “El problema eres tú”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”
0:54

#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”

Univision Famosos
Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo
1:00

Ben Affleck reacciona tras su sorpresivo encuentro con JLo en alfombra roja: esto dijo

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó
0:51

JLo y Ben Affleck se reencuentran en una alfombra roja y esto pasó

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”
2 mins

JLo hace inesperada confesión sobre su divorcio con Ben Affleck: “Lo mejor que me ha pasado”

Univision Famosos
JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos

Apenas el domingo 5 de enero, JLo fue vista visitado la residencia de Ben Affleck, en Brentwood, California. De acuerdo con Daily Mail, la intérprete de ‘On The Floor’ recogió a su hija Emme, melliza que comparte con Marc Anthony, quien llevaba “un gran arreglo en sus manos”.

Detrás de la joven se encontraba la estrella de ‘Armageddon’, cuyo semblante era feliz. Incluso, se reseña que sostuvo la sonrisa prácticamente todo el tiempo.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron en julio del 2022 en una pequeña ceremonia en Las Vegas, un mes más tarde celebraron una segunda boda en Georgia.

Su polémica separación

Los rumores de su separación comenzaron el 7 de mayo de 2024 durante la MET Gala, evento al que JLo se presentó sola. Según dijo el representante de Ben Affleck a Fox News, su ausencia se debió a que se encontraba filmando su nueva película.

El 15 de mayo, una fuente declaró a In Touch que Jennifer López y Ben Affleck estarían “a punto de divorciarse”. Incluso, se reportó que el intérprete de 52 años ya había dejado la casa que compartía con la Diva del Bronx en Beverly Hills.

El 20 de agosto de 2024, Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte de TMZ, la Diva del Bronx presentó su solicitud de divorcio sin la presencia de sus abogados en una fecha muy especial. Exactamente hace dos años, los famosos celebraron su segunda boda en la casa del actor en Hampton Island, en Georgia.

Video ¿JLo admite que “no sabe escoger” hombres en pleno divorcio de Ben Affleck? Esto dijo 
Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezFamososDivorcios de Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD