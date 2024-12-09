Ben Affleck

Ben Affleck da un “paseo” con su ex Jennifer Garner, ¿qué hacía JLo mientras tanto?

El actor salió nuevamente con la mamá de sus hijos, esto mientras continúa el proceso para que su matrimonio con la intérprete de ‘On the floor’ quede disuelto. Entre tanto, ‘La Diva del Bronx’ presuntamente está mejor “concentrada” en sí misma.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Ben Affleck aparentemente está cada vez más cerca de su exesposa, Jennifer Garner, en medio de su proceso de divorcio de Jennifer López.

Mientras el actor se une a la mamá de sus hijos, Violet, Fin y Samuel, aparentemente la cantante está enfocada en sí misma para superar su complicada separación.

PUBLICIDAD

Ben Affleck de “paseo” con Jennifer Garner

Luego de que Ben Affleck pasara Thanksgiving con Jennifer Garner y sus retoños, este sábado el dúo fue visto junto nuevamente.

De acuerdo con Daily Mail, la protagonista de ‘Elektra’ acudió a Pop’s Bagels, en Los Ángeles, y salió con tres bolsas etiquetadas con la leyenda “bagels frescos y calientes”.

Jennifer Garner fue captada tras comprar bagels en Los Ángeles.
Jennifer Garner fue captada tras comprar bagels en Los Ángeles.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Posteriormente, ella acudió a la residencia que el cineasta alquila desde su ruptura con Jennifer López, ubicada en Brentwood, California.

Más sobre Ben Affleck

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué
2 mins

JLo seguiría viviendo en la lujosa mansión que compró con Ben Affleck: revelan por qué

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos

Momentos después, ambos salieron de la propiedad a bordo de un automóvil negro y “dieron un paseo” por el vecindario.

Ben Affleck y Jennifer Garner salieron juntos de la residencia de él a bordo de un vehículo.
Ben Affleck y Jennifer Garner salieron juntos de la residencia de él a bordo de un vehículo.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Gracias a que llevaban las ventanillas abajo, se pudo apreciar a la estrella de ‘Armageddon’ detrás del volante, usando una camisa color caqui.

Por su parte, la también empresaria lucía una sudadera en tono claro y jeans, y parecía tranquila estando al lado del padre de sus adolescentes.

Ben Affleck y Jennifer Garner juntos en California.
Ben Affleck y Jennifer Garner juntos en California.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Previamente, a inicios de mes, una fuente dijo a In Touch Weekly que Affleck actualmente “se apoya” en Garner “para todo”.

“Ella está muy preocupada por su salud, hasta el punto de que le recuerda cuándo necesitar ir al médico y al dentista”, contó.

“Incluso le envía vitaminas para que las tome porque está convencida de que no obtiene suficiente comida saludable cuando ella no está cocinando para él”, agregó.

Jennifer Garner se reunió con Ben Affleck. Salieron sin sus hijos.
Jennifer Garner se reunió con Ben Affleck. Salieron sin sus hijos.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

El ‘insider’ afirmó que “a él le encanta que ella lo cuide” y que “acude a ella cada vez que tiene que tomar una decisión en su carrera o en su vida para pedirle consejo”.

Jennifer López estaría “centrada” en ella

A la par de que Ben Affleck y Jennifer Garner supuestamente refuerzan su vínculo, Jennifer López aparentemente mira hacia el futuro.

PUBLICIDAD

Un informante aseguró a People, el 6 de diciembre, que ella está “centrada en su propia vida” tras haber interpuesto la demanda para disolver su matrimonio con el director de ‘Argo’.

“Ha tenido un año difícil, pero está bien. Está lista para la Navidad y para empezar el nuevo año con energía”, aseveró el confidente del medio.

La intérprete de ‘On the floor’ presuntamente ha estado ocupada últimamente “buscando casa para ella y sus niños”, Emme y Max, pues “le gustaría encontrar otro hogar para ellos”.

Video Uno a uno los maridos y divorcios de JLo: el de Ben Affleck es el cuarto
Relacionados:
Ben AffleckJennifer GarnerJennifer LópezCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD