Ben Affleck da un “paseo” con su ex Jennifer Garner, ¿qué hacía JLo mientras tanto?
El actor salió nuevamente con la mamá de sus hijos, esto mientras continúa el proceso para que su matrimonio con la intérprete de ‘On the floor’ quede disuelto. Entre tanto, ‘La Diva del Bronx’ presuntamente está mejor “concentrada” en sí misma.
Ben Affleck aparentemente está cada vez más cerca de su exesposa, Jennifer Garner, en medio de su proceso de divorcio de Jennifer López.
Mientras el actor se une a la mamá de sus hijos, Violet, Fin y Samuel, aparentemente la cantante está enfocada en sí misma para superar su complicada separación.
Ben Affleck de “paseo” con Jennifer Garner
Luego de que Ben Affleck pasara Thanksgiving con Jennifer Garner y sus retoños, este sábado el dúo fue visto junto nuevamente.
De acuerdo con Daily Mail, la protagonista de ‘Elektra’ acudió a Pop’s Bagels, en Los Ángeles, y salió con tres bolsas etiquetadas con la leyenda “bagels frescos y calientes”.
Posteriormente, ella acudió a la residencia que el cineasta alquila desde su ruptura con Jennifer López, ubicada en Brentwood, California.
Momentos después, ambos salieron de la propiedad a bordo de un automóvil negro y “dieron un paseo” por el vecindario.
Gracias a que llevaban las ventanillas abajo, se pudo apreciar a la estrella de ‘Armageddon’ detrás del volante, usando una camisa color caqui.
Por su parte, la también empresaria lucía una sudadera en tono claro y jeans, y parecía tranquila estando al lado del padre de sus adolescentes.
Previamente, a inicios de mes, una fuente dijo a In Touch Weekly que Affleck actualmente “se apoya” en Garner “para todo”.
“Ella está muy preocupada por su salud, hasta el punto de que le recuerda cuándo necesitar ir al médico y al dentista”, contó.
“Incluso le envía vitaminas para que las tome porque está convencida de que no obtiene suficiente comida saludable cuando ella no está cocinando para él”, agregó.
El ‘insider’ afirmó que “a él le encanta que ella lo cuide” y que “acude a ella cada vez que tiene que tomar una decisión en su carrera o en su vida para pedirle consejo”.
Jennifer López estaría “centrada” en ella
A la par de que Ben Affleck y Jennifer Garner supuestamente refuerzan su vínculo, Jennifer López aparentemente mira hacia el futuro.
Un informante aseguró a People, el 6 de diciembre, que ella está “centrada en su propia vida” tras haber interpuesto la demanda para disolver su matrimonio con el director de ‘Argo’.
“Ha tenido un año difícil, pero está bien. Está lista para la Navidad y para empezar el nuevo año con energía”, aseveró el confidente del medio.
La intérprete de ‘On the floor’ presuntamente ha estado ocupada últimamente “buscando casa para ella y sus niños”, Emme y Max, pues “le gustaría encontrar otro hogar para ellos”.