Ellen DeGeneres vendió (otra vez) su rancho en California y obtuvo 21 millones de dólares: fotos

Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, se han especializado desde hace años en el sector inmobiliario. Prueba de ello es que tan solo en el 2021, compraron al menos 3 propiedades: una mansión de 8.5 millones de dólares (que requería de ‘arreglitos’), un bungalow y un rancho.

Adicionalmente, en el 2022 se hicieron de una villa de 21 millones de dólares en la misma zona en la que viven celebridades como el príncipe Harry y Meghan Markle, Oprah, Rob Lowe y más.

Ahora, la comediante de 63 años ya hizo su primera transacción del 2023: estos son los detalles.

Ellen Degeneres vendió por segunda vez un rancho en California: ganó 21 millones de dólares por él

El Rancho San Leandro es una propiedad en Montecito (California, Estados Unidos) que ha pasado dos veces por las manos de la presentadora de televisión: junto con su esposa, lo adquirió por primera ocasión en el 2017, cuando pagaron 7 millones de dólares por él. Tan solo un año después, lo vendieron por 11 millones.



No obstante, en el 2021 lo obtuvieron de vuelta, aunque se desconocen sus motivos, sí se sabe que pagaron 14.3 millones de dólares por tenerlo de nuevo dentro de su cartera de bienes raíces.



En enero del 2023 se volvieron a despedir de él, no sin antes sacarle una jugosa ganancia, pues el acuerdo al que llegaron con Whitney Wolf, directora ejecutiva de la aplicación de citas en línea Bumble, fue de 21 millones de dólares, es decir, poco menos de 7 millones más de lo que pagaron por él hace 2 años.



¿Y qué es lo que hace tan atractiva a esta propiedad? No solo los ceros que la acompañan, también el hecho de que tiene un terreno de casi 6 acres, con 6 mil 764 pies cuadrados de construcción.



Además, cuenta con varios edificios que se podrían considerar históricos, pues fueron construidos en la década de 1850.



La casa principal es una hacienda de adobe de 3 mil 100 pies cuadrados con 3 dormitorios y 4 baños.



Por su parte, la construcción más pequeña cuenta con espacio para una oficina, gimnasio y garaje para 3 carros.



Al ser un rancho, la propiedad que vendió Ellen DeGeneres cuenta con caballerizas y otras instalaciones ecuestres.



En el 2018, la comediante aseguró en entrevista con ‘Today’ que la razón por la que cambiaba tan frecuentemente de casas era porque:

“Compramos una casa y la amamos, nos quedamos en ella, pero luego nos aburrimos un poco porque nos gusta otro estilo u otra estética. Y me encantan los muebles y me encanta decorar, así que, si encontramos otra cosa y hacemos dinero (en el proceso), ¿por qué no nos mudamos?”.



