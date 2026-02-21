Willie Colón Willie Colón fue una estrella de la salsa: esta es su inolvidable trayectoria Willie Colón dejó huella en la escena musical siendo uno de los grandes precursores de la salsa. Dejó un gran legado con inolvidables temas como: "El gran varón", "Pedro Navaja" e "Idilio". Esta es su historia.

Video Muere Willie Colón: su familia emite comunicado y pide "privacidad"

La familia de Willie Colón confirmó la muerte del ícono de la salsa este 21 de febrero a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio del texto.

Los seres queridos del artista de 75 años pidieron "privacidad" para afrontar su luto y agradecieron las muestras de cariño recibidas a lo largo de la vasta trayectoria de Colón, así como las oraciones que le brindaron en sus últimos días.

Willie Colón fue un gran precursón de la salsay entre sus más grandes éxitos se encuentran: "El gran varón", "Pedro Navaja", "Todo tiene su final", "Gitana" e "Idilio", solo por mencionar algunas.

Los inicios de Willie Colón

William Anthony Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños.

Desde que era niño demostró aptitudes musicales, por lo cual desde temprana edad comenzó sus estudios y aprendió a tocar instrumentos de viento como el clarinete, la trompeta y el trombón, inspirado en Mon Rivera y Barry Rogers, se lee en su biografía de Fania Records.

En su adolescencia, recibió su primera gran oportunidad. A los 15 años el productor musical dominicano, Johnny Pacheco, lo firmó con Fania Records.

En 1967, grabó su primer álbum, El Malo, LP donde participó como director de orquesta y trombonista, trabajó junto al cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, logrando gran éxito en ventas.

Juntos se convirtieron en precursores de la salsa grabando nueve discos, entre ellos 'El Hustler', 'Guisando' y 'Cosa Nuestra'.

En 1974, Willie Colón y Héctor Lavoe tomaron rumbos distintos.

Willie Colón junto a Raúl Blades y Celia Cruz. Imagen Willie Colón/Facebook

Willie Colón como solista

Un año después, el artista lanzó su primer disco independiente como solista: 'The Good, the Bad the Ugly'. Rubén Blades y Héctor Lavoe participaron en esta producción discográfica.

En 1977 produjo el álbum 'Only They Could Have Made this Album' para la icónica cantante cubana, Celia Cruz.

A pesar de su separación, Colón y Lavoe no dejaron de trabajar juntos, pues en 1978 Héctor se involucró en el tercer álbum de Willie, 'Comedia', delcual se desprende la canción "El Cantante", compuesta por Rubén Blades. Según la revista Rolling Stone, este álbum es considerano uno de los mejores de la salsa.

Willie Colón en la cima

Para finales de la década de 1970, Willie Colón ya estaba consolidado como uno de los mejores productores de Fania Records, por lo cual ya había trabajado con grandes estrellas de Nueva York.

En 1979, produjo su primer álbum como vocalista principal, 'Solo' y dos años después el álbum 'Fantasmas'.

La produción 'Vigilante' la hizo en colaboración con Héctor Lavoe y en 1984 Colón lanzó 'Con Tiempo Pa’ Matar' disco con el que Willie terminó su contrato con Fania Records.

Las décadas de 1980 y 1990 fueron muy fructíferas para el salsero, pues grabó éxitosas producciones: 'Criollo' (1984), 'Sonógrafica' (1986) y 'Top Secret', álbum que incluye uno de sus más grandes éxitos, "El gran varón".

Willie Colón en el Hard Rock Live! en Florida. Imagen Larry Marano/Getty Images

Posteriormente, lanzó 'Color Americano' (1990), 'Honra y Cultura' (1991), 'Hecho en Puerto Rico' (1993).

En 1995 volvió a unir su talento con Rubén Blades para el álbum 'Tras la Tormenta'.

'Y Vuelve Otra Vez' (1996) y 'Demasiado Corazón' (1998) antecedieron una larga pausa musical para Willie Colón.

En 2008, regresó a los escenarios tras un retiro de 10 años y lanzó su último álbum de estudio: 'El Malo vol II: Prisioneros del mambo', el cual incluye éxitos como "Periódico de ayer", "El cantante" y "Cuando me muera", entre otros.