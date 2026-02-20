Eric Dane Eric Dane muere de ALS: así fueron sus últimos días de vida, “estaba postrado en cama” Patrick Dempsey compartió algunos de los pormenores sobre el estado final de quien fuera su amigo y colega profesional. Eric Dane falleció el 19 de febrero.



Video Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', muere a los 53 años tras complicada enfermedad

Patrick Dempsey compartió su sentir ante la sorpresiva muerte de Eric Dane, su co-protagonista por años en la serie ‘Grey’s Anatomy’ y amigo.

Dane falleció la tarde de este 19 de febrero, menos de un año después de que revelara que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ALS).

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, dijo su familia en un comunicado a People.

Patrick Dempsey habló de los últimos días de Eric Dane

Este viernes 20 de febrero, Patrick Dempsey habló de Eric Dane durante su aparición en ‘The Chris Evans Breakfast Show’.

El actor aseguró que se sintió “muy triste” al saber del deceso de su colega: “Es difícil expresarlo con palabras. Me siento muy triste por sus hijas”.

Dane comparte a Billie y Georgia con su expareja, Rebecca Geyheart, quien solicitó el divorcio en 2018, pero lo canceló en marzo de 2025, después de que le detectaran a él su condición.

El intérprete del ‘Dr. Derek Shepherd’ reveló que estuvo en comunicación con la estrella de ‘Euphoria’ previo a que sucumbiera.

“Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana”, compartió al respecto.

Patrick indicó que, como bien lo especificaron los parientes de Eric, “unos amigos fueron a verlo” y destapó algo que, hasta ahora, no se sabía sobre su estado.

“Estaba empezando a perder el habla”, dijo. “Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente”.

De acuerdo con Mayo Clinic, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la medula espinal.

“Llega un momento en que la ELA afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer, respirar”, especifica la institución médica.

Patrick Dempsey honra a Eric Dane

En su charla recordando a Eric Dane, Patrick Dempsey aseguró que “era un placer trabajar con él” y lo calificó como “un hombre divertidísimo”.

“Quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set, lo divertía muchísimo”, manifestó. “Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él, nos entendimos al instante”.