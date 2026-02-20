Muertes de famosos

¿Por qué asesinaron al cantante colombiano Felo Millones?: la policía revela detalles del ataque

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena se pronunció acerca del ataque que causó la muerte del intérprete de música urbana.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Muere cantante de música urbana a los 22 años en ataque directo: lo que se sabe

Autoridades colombianas se encuentran realizando averiguaciones sobre el asesinato del cantante de música urbana Felo Millones.

Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, nombre real del artista, perdió la vida, a los 22 años, la noche del 17 de febrero luego de que le dispararan.

La Policía Metropolitana indicó, según Caracol Radio, que están recopilando pruebas y revisando las cámaras de seguridad en el sector donde sucedió el homicidio para identificar a los responsables.

¿Por qué asesinaron a Felo Millones?

Por su parte, el medio colombiano El Universal reportó que el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Gelver Yecid Peña Araque, se pronunció sobre el crimen en contra de Felo Millones.

“La Policía Nacional tiene conocimiento de que esta persona se desplazaba junto con un acompañante en una motocicleta”, declaró.

“Son abordados por otros individuos, los cuales sin mediar palabras los ultiman”, explicó al respecto de los hechos.

El brigadier general afirmó que actualmente están “haciendo toda la verificación en actos urgentes de cuáles fueron los móviles” de la agresión y quiénes la ejecutaron.

Felo Mellones tenía antecedentes penales

Según El Espectador, las autoridades dieron a conocer que Andrés Felipe Manjarrés Álvarez “tenía una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio por porte ilegal de arma de fuego, que se le imputó en 2022”.

