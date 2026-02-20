Eric Dane Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses Rebecca Gayheart abordó el “duelo anticipado” de su familia dos meses antes de la muerte de Eric Dane. A la actriz le preocupaba mucho que sus hijas perdieran a su padre siendo ellas tan jóvenes.

Rebecca Gayheart, esposa de Eric Dane, preparó a sus hijas para muerte del actor de ‘Grey’s Anamotmy’ y ‘Euphoria’ por meses. La mayor preocupación de la actriz era que las adolescentes perdieran a su padre siendo muy jóvenes.

“Intento vivir el momento, aunque no puedo evitar pensar en el futuro. Me preocupa mucho que mis hijas pierdan a su padre; están pasando por esto mientras experimentan todas las presiones que se imponen a las jóvenes, y quiero hacer todo lo posible para darles las herramientas que necesitarán”, dijo en un ensayo personal para The Cut, de la revista New York Magazine, publicado el 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con Rebecca Gayheart, la decisión de hablar con sus hijas sobre la enfermedad de su padre fue casi una semana después de que Eric Dane fuera diagnosticado con ELA. Según contó, “querían tener total transparencia y honestidad con ellas”, por lo que buscó “ayuda profesional” para tener “un duelo anticipado”.

“Le pregunté a una terapeuta: ‘¿Cuál es la mejor manera de abordar esto?’. Hemos tenido una terapeuta familiar con la que hemos estado trabajando desde que nos separamos, pero busqué ayuda profesional dirigida a adolescentes porque es una etapa muy formativa en sus vidas: intentan individualizarse mientras lidian con esta enorme pérdida y un duelo anticipado. Y ella me dijo: 'Las niñas te lo harán saber; dejarán de hacer preguntas cuando ya no puedan manejarlo, cuando sea demasiada información’”, dijo.

Durante la delicada situación familiar, la actriz también tomó la decisión de desistir de su divorcio en marzo de 2025. Rebecca Gayheart y Eric Dane estaban separados desde septiembre de 2017, pero tras el diagnóstico del actor ella retiró la demanda.

La muerte de Eric Dane

Eric Dane murió este jueves 19 de febrero a los 53 años. La causa de su muerte no ha sido revelada por sus familiares, pero el actor de ‘Grey’s Anatomy’ y 'Euphoria' llevaba tiempo luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).