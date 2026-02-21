Willie Colón Muere Willie Colón, cantante pionero de la salsa, a los 75 años El famoso cantante estadounidense murió este 21 de febrero. Willie Colón fue un precursor de la salsa e ícono de la comunidad latina.

Video Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Willie Colón, cantante estadounidense de origen puertorriqueño, ha muerto a los 75 este sábado 21 de febrero informó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Es con profundo tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Patió en paz esta mañana rodeado de su amada familia", se lee al inicio.

PUBLICIDAD

"Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", finalizan en el mensaje.

El cantautor y trombonista, pionero de la salsa y conocido como ‘El Malo del Bronx’, tuvo una larga y exitosa carrera y se convirtió en ícono de la comunidad latina. Entre sus temas más exitosos están ‘El gran varón’, ‘Pedro Navaja’, ‘Todo tiene su final’, ‘Gitana’ e ‘Idilio’, entre muchas otras.

A Willie Colón le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio.

Comunicado de la familia de Willie Colón sobre su muerte. Imagen Willie Colón/Facebook

Causa de muerte de Willie Colón

El 18 de febrero trascendió en redes sociales que el ícono de la salsa había sido hospitalizado de emergencia en Nueva York por presuntos "problemas respiratorios" y que "estaba delicado".

Dos días después, su colega y amigo Rubén Blades se pronunció sobre el tema en su cuenta de Instagram.

"Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", escribió.

A pesar de las especulaciones, la familia no ha dado detalles sobre la causa del deceso.

Willie Colón en el Idilio Sinfónico con Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, evento realizado el 9 de agosto de 2025 en San Juan. Imagen Gladys Vega/Getty Images

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, hijo de padres y abuelos puertorriqueños.

PUBLICIDAD

Empezó su formación musical desde que era un niño tocando el clarinete, la trompeta y posteriormente el trombón, inspirado en Mon Rivera y Barry Rogers, se lee en su biografía de Fania Records.

A los 15 años llamó la atención del músico y productor musical dominicano, Johnny Pacheco, y firmó con Fania Records.

Dos años después, en 1967, grabó su primer álbum, El Malo. En este LP, donde participó como director de orquesta y trombonista, trabajó junto al cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. Lograron vender 300,000 copias, según información de LA Phil.

Colón y Lavoe se convirtieron en precursores de la salsa, género musical que nació de la mezcla entre la música estadounidense y ritmos cubanos y caribeños.

El dueto hizo nueve álbumes de estudio, como El Hustler, Guisando, y Cosa Nuestra, en los que “combinaron ritmos anglosajones, como el jazz, con ritmos latinos, como el son cubano y el chachachá”, explica la revista Rolling Stone.

En 1974, Willie Colón y Héctor Lavoe tomaron rumbos distintos. Un año después, Colón lanzó su primer disco independiente, The Good, the Bad the Ugly, y se lanzó como cantante solista.

Rubén Blades y Héctor Lavoe participaron en esta producción discográfica.

En 1977 produjo el álbum Only They Could Have Made this Album para la icónica cantante cubana, Celia Cruz.

Héctor Lavoe también se puso en manos de la producción de Willie Colón en 1978, para grabar su tercer álbum como solista, Comedia. De este disco se desprendió el tema ‘El Cantante’, compuesta por Rubén Blades.

PUBLICIDAD

El disco es considerado uno de los mejores álbumes de salsa, según la Revista Rolling Stone.

Para finales de los 70, Willie Colón ya era considerado el más exitoso productor de Fania Records y trabajó junto a grandes estrellas de la escena de Nueva York.

En 1979, produjo su primer álbum en solitario, Solo. Willie por primera vez se lanzó como voz principal. Le siguió Fantasmas (1981).

Para 1983 se vuelve a unir con Héctor Lavoe para grabar el álbum Vigilante. Con Tiempo Pa’ Matar (1984), Willie Colón se despidió de Fania Records.

Criollo (1984), Sonógrafica (1986) y Top Secret, álbum en el que incluye uno de sus más grandes éxitos, ‘El gran varón’, le siguieron.

Posteriormente, lanzó Color Americano (1990), Honra y Cultura (1991), Hecho en Puerto Rico (1993).

En 1995 se unió a Rubén Blades de nueva cuenta para grabar Tras la Tormenta. ‘Talento de televisión’ se convirtió en el tema más popular de este álbum.

Y Vuelve Otra Vez (1996) y Demasiado Corazón (1998) antecedieron una larga pausa musical para Willie Colón.

Este descanso se rompió tras 10 años con su último álbum de estudio: El Malo vol II: Prisioneros del mambo.