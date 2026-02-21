Willie Colón Famosos reaccionan a la muerte de Willie Colón: "Tu música vive para siempre" Marc Anthony, Fonseca, Ednita Nazario, Farruko y otros famosos lamentaron la muerte de Willie Colón en redes sociales.



Video Muere Willie Colón: su familia emite comunicado y pide "privacidad"

La muerte de Willie Colón ha conmocionado al mundo de la música, sobre todo a amantes del género de la salsa.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño admiración para el músico de 75 años, quien falleció la mañana del 21 de febrero.

Famosos externan sus condolencias

Uno de los primeros en reaccionar fue Marc Anthony: "Maestro, gracias por tu legado. Tu música vive para siempre. R.I.P. Willie Colón".

Marc Anthony se despide de Willie Colón. Imagen Marc Anthony/Instagram

El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos externó en una publicación de MoluscoTV en Instagram: "Descanse en paz un genio musical”. Pero en su propio perfil escribió: “Que en paz descanse el productor más importante de salsa de todos los tiempos maestro Willie Colón".

Farruko reaccionó con "QEPD", mientras que la cuenta oficial de la fallecida Celia Cruz puso emojis de oración.

Fonseca le dedicó un emotivo mensaje de despedida: "Difícil escribir estas palabras entre la gratitud y la tristeza. La vida me dio el privilegio de compartir con el Maestro Willie Colón muchos momentos. La música nunca muere y las canciones del gran Willie Colón vivirán por siempre. Qué legado nos dejaste querido Willie, me quedo con los mejores recuerdos".

Fonseca dedica emotivo mensaje de despedida a Willie Colón. Imagen Fonseca/Instagram

La cantante Ednita Nazario escribió: "Buen viaje a la eternidad y gracias por su música maestro. Por siempre en nuestros corazones".

Raúl González, presentador de Despierta América, también reaccionó en sus historias de Instagram: "En paz descanse maestro".

Por su parte, Reykon recordó la colaboración que tuvo con el salsero en Premio Lo Nuestro 2020 donde interpretaron "Perriando": "De las grandes oportunidades que me han dado en la vida, me la dio este señor. Gracias Master".

Willie Colón murió la mañana del 19 de febrero a los 75 años.