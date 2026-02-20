Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella

La noticia de su fallecimiento fue reportada por sus amigos a través de mensajes de despedida que compartieron en redes. Bianca Dias murió 18 días después de someterse a una cirugía estética, según TMZ.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

La ‘influencer’ brasileña Bianca Dias murió a los 27 años tras someterse a una cirugía estética. La noticia de su fallecimiento fue reportada por sus amigos en redes sociales el jueves 19 de febrero.

De acuerdo con TMZ, la ‘influnencer’ perdió la vida “18 días después” de someterse a una cirugía plástica de la que no se conocen detalles.

¿Qué le pasó a Bianca Dias?

El mismo medio señala que la joven habría sufrido “una embolia pulmonar, un riesgo vinculado con los procedimientos cosméticos importantes”.

“Después comenzó a experimentar dificultad para respirar mientras se recuperaba en la casa de playa de su familia en Guarujá, cerca de São Paulo. La llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarla”.

No está claro qué tipo de procedimiento estético se habría practicado Bianca Dias. Sin embargo, TMZ informa que las autoridades se encuentran investigando la causa de su muerte.

Su presunta causa de muerte

Giovanna Borges, amiga de Bianca, compartió en Instagram que la ‘influencer’ había estado “en recuperación” cuando su salud se complicó.

“Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva”, dijo.

“Quiero agradecer los innumerables mensajes, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar mensajes. Si pueden orar por la familia, independientemente de su religión, ¡se los agradeceré enormemente!”, sentenció.

Bianca Dias habría sufrido una embolia pulmonar.
Bianca Dias habría sufrido una embolia pulmonar.
Imagen Giovanna Borges / Instagram

Así la despidieron sus amigos

Bianca Dias murió el jueves 19 de febrero, según reportes de People. Su deceso fue ampliamente compartido en redes sociales por sus amigos, entre ellos, el masajista Jeff Carlos, quien publicó varias fotos junto a la brasileña.

“La muerte no es nada. Yo solamente pasé al otro lado del camino. Yo soy yo y ustedes son ustedes. Lo que yo era para ustedes seguiré siéndolo. Denme el nombre que siempre me dieron. Háblenme como siempre lo hicieron. Ustedes continúan viviendo en el mundo de las criaturas y yo estoy viviendo en el del creador. No usen un tono solemne o triste. Sigan riendo de aquello que nos hacía reír juntos. Recen. Sonrían. Piensen en mí. Recen por mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre fue. El hilo que nos une no ha sido roto”, expresó encima de una fotografía de Bianca.

Así la despidieron sus amigos.
Así la despidieron sus amigos.
Imagen Jeff Carlos / Instagram


Patricia Ganden, creadora digital y amiga de Dias, también expresó: “Solo sé que tuvimos momentos hermosos, conversaciones increíbles, que Dios consuele a la familia, los recordaré con mucho cariño y orgullo”.

Según una publicación de Giovanna Borges, este viernes 20 de febrero le dieron el último adiós.

