Willie Colón ¿Willie Colón está hospitalizado y delicado?: "rezan" para que "recobre su salud" Willie Colón habría sido hospitalizado de emergencia según rumores vertidos en redes sociales el jueves 19 de febrero. Esto se sabe sobre la salud del pionero de la salsa.



El jueves 19 de febrero trascendió la supuesta hospitalización de emergencia de Willie Colón. Según se especula en redes sociales, el pionero de la salsa estaría internado en un hospital de Nueva York por aparentes problemas respiratorios.

Aunque la hospitalización de Willie Colón no ha sido confirmada, este viernes 20 de febrero, el cantante Rubén Blades se pronunció sobre el tema en su cuenta de Instagram.

“Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió.

“A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, agregó.

El cantante Rubén Blades manifestó su apoyo a la familia de Willie Colón. Imagen Rubén Blades / Instagram

Lo que se sabe de la salud de Willie Colón

Los rumores sobre la supuesta hospitalización de emergencia de Willie Colón tomaron fuerza luego de que la cuenta de X, ‘Juana Peña’, reportara que, presuntamente, el cantante fue ingresado a Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, el miércoles “por problemas respiratorios” y que se encontraba “en estado delicado”.

“Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, señaló.

Así se reportó la supuesta hospitalización del cantante. Imagen Juana Peña / X