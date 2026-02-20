Eric Dane Eric Dane en documental de Netflix: “Lo intenté", dice a sus hijas en desgarrador mensaje póstumo Eric Dane les dejó a sus hijas un último mensaje en la entrevista que grabó meses antes de su muerte. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ y Euphoria’ murió a los 53 años tras una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Video Esposa de Eric Dane retiró la demanda de divorcio tras el diagnóstico de ELA del actor

Eric Dane les dejó un último mensaje a sus hijas Billie y Georgia a través de una entrevista póstuma que grabó para Netflix meses antes de su fallecimiento. El actor de ‘Grey’s Anatomy’ murió a los 53 años el jueves 19 de febrero tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El mensaje de Eric Dane a sus hijas

PUBLICIDAD

Meses antes de su fallecimiento, Eric Dane participó en el documental ‘Famous Last Words’, donde habló abiertamente de su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), reflexionó sobre la vida y se dirigió por última vez a sus hijas.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes… Lo intenté… tropecé a veces, pero lo intenté”, expresó en el video difundido por la plataforma este 20 de febrero.

“En general nos divertimos mucho, ¿verdad? Recuerdo todas las veces que pasamos en la playa… ustedes dos, su mamá y yo… Santa Mónica, Hawái, México… Las veo ahora jugando en el Océano durante horas, mis bebés de agua… Esos días fueron el cielo”, agregó a punto de quebrarse.

En su mensaje, Eric Dane compartió con sus hijas algunas de las cosas que aprendió de ELA. Les sugirió “vivir el presente” y, finalmente, reflexionó sobre los largos periodos de tiempo que pasó preocupado sin disfrutar del ahora.

“Quiero decirles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad y espero que no solo me escuchen, sino que me oigan. Primero, vivan el ahora, justo ahora, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”, expuso.

“Durante años solía divagar mentalmente, perdido en mi cabeza por largos periodos de tiempo, regodeándome y preocupándome con autocompasión, vergüenza y duda. Repasaba decisiones y dudaba de mí mismo, pensando que debería haber hecho esto o que nunca debería haber hecho aquello. No más”, sentenció.

¿Quiénes son las hijas de Eric Dane?

Fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart, Eric Dane se convirtió en padre en dos ocasiones. Billie Beatrice Dane nació el 3 de marzo de 2010, mientras que Georgia Geraldine Dane llegó al mundo el 28 de diciembre de 2011.