Eric Dane Novia de Eric Dane reacciona luego de la muerte del actor tras enfermedad incurable Eric Dane, el recordado y querido actor de 'Grey’s anatomy', recibió un conmovedor tributo póstumo por parte de su pareja Janell Shirtcliff, quien rompió el silencio con fotos y videos nunca antes vistos del artista.



Video Eric Dane deja desgarrador mensaje para sus hijas en documental póstumo

Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane, dedicó un emotivo homenaje al fallecido actor a través de una serie de publicaciones tras conocerse la noticia de su inesperado deceso.

¿Qué dijo la novia de Eric Dane tras su muerte?

La directora y fotógrafa, quien acompañó al intérprete de 'Grey’s anatomy' durante su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), compartió el viernes 20 de febrero varios recuerdos junto a él en sus historias de Instagram.

La primera publicación mostraba a Dane sonriendo mientras la observaba detrás de unas gafas de sol oscuras y a la sombra de una palmera.

Posteriormente, Shirtcliff, de 42 años, difundió una imagen en la que el actor le da un beso en la cabeza mientras posan juntos en unas escaleras frente a un edificio. En la tierna fotografía, ambos parecen calzar mocasines Gucci similares.

Janell Shirtcliff, la novia de Eric Dane, rompió el silencio rindiendo un homejane al artista a través de fotos como estas que publicó en Instagram. Imagen Janell Shirtcliff/Instagram



Las siguientes historias mostraban a Dane de buen ánimo, sonriendo abiertamente mientras compartía momentos con Shirtcliff y otras personas.

En otro recuerdo, la fotógrafa incluyó un video del actor posando mientras su hija —cuyo nombre no ha sido revelado públicamente— trataba de dirigirlo durante una sesión de fotos.

"Quiero que mires a mamá allá", se escucha decir a la niña, a lo que el actor responde con agrado.

Estas son otras de las fotos que Janell Shirtcliff, novia de Eric Dane, dio a conocer este fin de semana luego de la muerte del querido artista. Imagen Janell Shirtcliff/Instagram



Cuando Shirtcliff interviene, Dane gira la cabeza hacia ella y pregunta: "¿Estás grabando videos?".

"Es lindo", responde ella, y ambos ríen.

La novia del actor no hizo comentarios de manera inmediata tras la difusión del material gráfico.

La foto de la derecha es otra de las que Janell Shirtcliff reveló en las últimas horas junto con el ahora fallecido Eric Dane. Imagen AP y Janell Shirtcliff/Instagram

El romance de Eric Dane y Janell Shirtcliff

Los rumores sobre la relación entre Dane y Shirtcliff surgieron en junio del año pasado, poco después de que el actor hiciera público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

En aquel momento, una fuente cercana declaró a Entertainment Tonight que mantenían una relación intermitente desde hacía más de tres años y que existía un fuerte vínculo entre ambos.

" Eric le pidió a Janell que estuviera ahí para él en ese momento, y ella quiso estar ahí para él", afirmó entonces la fuente.

La pareja oficializó públicamente su romance por aquellas fechas al presentarse juntos en la alfombra roja del estreno de 'Countdow' en Los Ángeles.

El fallecimiento del afamado artista se dio a conocer la noche del pasado jueves 19 de febrero.