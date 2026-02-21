Eric Dane

Amigos de Eric Dane crean campaña para recaudar fondos en beneficio de sus hijas

Tras la muerte de Eric Dane, amigos cercanos a la familia lanzaron una iniciativa para ayudar al futuro de las dos hijas adolescentes del actor, a quienes procreó durante su matrimonio con Rebecca Gayheart.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Eric Dane deja desgarrador mensaje para sus hijas en documental póstumo

Tras la muerte de Eric Dane, luego de una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés), amigos cercanos crearon una campaña con el objetivo de recaudar dinero para apoyar económicamente a sus dos hijas.

La iniciativa, creada bajo el nombre 'Friends of the Dane Family', busca reunir 250 mil dólares, para ayudar al futuro de Billie y Georgia, de 15 y 13 años, respectivamente, a quienes procreó con su viuda Rebecca Gayheart.

PUBLICIDAD

Más sobre Eric Dane

Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses
2 mins

Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses

Univision Famosos
Eric Dane deja desgarrador mensaje para sus hijas en documental póstumo
1:39

Eric Dane deja desgarrador mensaje para sus hijas en documental póstumo

Univision Famosos
Eric Dane en documental de Netflix: “Lo intenté", dice a sus hijas en desgarrador mensaje póstumo
2 mins

Eric Dane en documental de Netflix: “Lo intenté", dice a sus hijas en desgarrador mensaje póstumo

Univision Famosos
Esposa de Eric Dane retiró la demanda de divorcio tras el diagnóstico de ELA del actor
0:52

Esposa de Eric Dane retiró la demanda de divorcio tras el diagnóstico de ELA del actor

Univision Famosos
Despiden a Eric Dane compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’
1:05

Despiden a Eric Dane compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’

Univision Famosos
Eric Dane muere tras padecer ALS: así fueron sus últimos días de vida, “estaba postrado en cama”
2 mins

Eric Dane muere tras padecer ALS: así fueron sus últimos días de vida, “estaba postrado en cama”

Univision Famosos
Muere Eric Dane: esto le preocupaba de la enfermedad que padecía
0:41

Muere Eric Dane: esto le preocupaba de la enfermedad que padecía

Univision Famosos
¿Quién era Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ que murió?
3 mins

¿Quién era Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’ que murió?

Univision Famosos
¿De qué murió Eric Dane, de Grey's Anatomy?: esta era la enfermedad que tenía el actor
1 mins

¿De qué murió Eric Dane, de Grey's Anatomy?: esta era la enfermedad que tenía el actor

Univision Famosos
Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', muere a los 53 años tras complicada enfermedad
0:21

Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', muere a los 53 años tras complicada enfermedad

Univision Famosos

Según la descripción de la campaña, "a medida que su enfermedad progresó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado, los amigos de Eric se reunieron para crear este GoFundMe y apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras".

Asimismo, el mensaje señala que "cualquier contribución, sin importar el monto, será valiosa para ayudar a proporcionar estabilidad financiera a la familia en este momento tan difícil".

La respuesta de sus seguidores ha sido inmediata y a solo 16 horas de su creación se han recaudado 170 mil dólares.

Eric Dane y sus hijas Georgia y Billie en 2024.
Eric Dane y sus hijas Georgia y Billie en 2024.
Imagen Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Eric Dane fue portavoz de la ELA

El actor, que es recordado por sus papeles en 'Grey’s Anatomy' y 'Euphoria', se convirtió en portavoz sobre la concientización de la ELA (por sus siglas en español) desde que reveló su diagnóstico en 2025.

Eric se unió a 'I AM ALS', "un movimiento comunitario impulsado por un impacto real, formado por las mismas personas que viven con ALS, que se han visto afectadas y están altamente motivadas para erradicarla", se lee en el perfil de Instagram de la campaña.

El histrión murió el 19 de febrero a los 53 años.

Relacionados:
Eric DaneMuertes de famososCelebridadesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX