Amigos de Eric Dane crean campaña para recaudar fondos en beneficio de sus hijas

Tras la muerte de Eric Dane, luego de una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés), amigos cercanos crearon una campaña con el objetivo de recaudar dinero para apoyar económicamente a sus dos hijas.

La iniciativa, creada bajo el nombre 'Friends of the Dane Family', busca reunir 250 mil dólares, para ayudar al futuro de Billie y Georgia, de 15 y 13 años, respectivamente, a quienes procreó con su viuda Rebecca Gayheart.

Según la descripción de la campaña, "a medida que su enfermedad progresó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado, los amigos de Eric se reunieron para crear este GoFundMe y apoyar a sus hijas y sus necesidades futuras".

Asimismo, el mensaje señala que "cualquier contribución, sin importar el monto, será valiosa para ayudar a proporcionar estabilidad financiera a la familia en este momento tan difícil".

La respuesta de sus seguidores ha sido inmediata y a solo 16 horas de su creación se han recaudado 170 mil dólares.

Eric Dane fue portavoz de la ELA

El actor, que es recordado por sus papeles en 'Grey’s Anatomy' y 'Euphoria', se convirtió en portavoz sobre la concientización de la ELA (por sus siglas en español) desde que reveló su diagnóstico en 2025.

Eric se unió a 'I AM ALS', "un movimiento comunitario impulsado por un impacto real, formado por las mismas personas que viven con ALS, que se han visto afectadas y están altamente motivadas para erradicarla", se lee en el perfil de Instagram de la campaña.