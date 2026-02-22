Eric Dane Esposa de Eric Dane reacciona a muerte del actor: detuvo divorcio en medio de enfermedad incurable Rebecca Gayheart expresó su agradecimiento por el apoyo recibido tras la muerte de su esposo, el actor Eric Dane, y de quien detuvo el proceso de divorcio luego de que el artista fuera diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Video Esposa de Eric Dane retiró la demanda de divorcio tras el diagnóstico de ELA del actor

Rebecca Gayheart ha encontrado respaldo en su entorno cercano tras el fallecimiento de su esposo, Eric Dane.

Este sábado 22 de febrero, la actriz de 54 años utilizó sus historias de Instagram para expresar lo profundamente conmovida que se sentía por las muestras de afecto y apoyo recibidas tras la muerte del intérprete de 'Grey’s anatomy'.

¿Qué dijo la esposa de Eric Dane?

"Estoy muy sorprendida por la gran cantidad de amor y apoyo de nuestra comunidad", escribió la actriz en Instagram.

" No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud", siguió junto a una imagen de un homenaje con velas en memoria del padre de sus hijas.

Este fue el mensaje que Rebecca Gayheart compartió este fin de semana luego de la muerte de Eric Dane. Imagen Rebecca Gayheart/Instagram



"Realmente nos están apoyando en estos momentos difíciles".

Horas antes, había compartido una serie de fotografías antiguas de la estrella de 'Euphoria' junto a sus dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 13.

También compartió homenajes a Dane publicados por amigos y seres queridos. El artista había anunciado su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 10 meses antes de su fallecimiento.

Rebecca Gayheart reveló imágenes como estas en las que se le ve a Eric Dane aparentemente tras ser diagnosticado con ELA. Imagen Rebecca Gayheart/Instagram



De acuerdo con su familia, murió el jueves 19 de febrero, a los 53 años, tras una valiente lucha contra la enfermedad.

Algunas fotos que publicó Gayheart mostraban a Dane en silla de ruedas, una evidencia de las consecuencias que ya presentaba por la enfermedad incurable que padecía y que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal.

Rebecca Gayheart también compartió algunas imágenes con algunos momentos que tuvo con Eric Dane como pareja. Imagen Rebecca Gayheart/Instagram

La historia de Eric Dane y su esposa

Eric Dale y Rebecca Gayheart se conocieron en 2003 y contrajeron matrimonio menos de un año después en Las Vegas.

Aunque se separaron en 2018, la actriz se mantuvo como una figura clave en el cuidado del intérprete durante su experiencia con la ELA.

En una aparición en noviembre en el podcast 'Broad ideas', la actriz relató cómo aconsejó a sus hijas a brindar apoyo a su padre a medida que avanzaba su enfermedad.

" Él es nuestra familia. Es su padre", recordó haberles dicho.

En ese mismo podcast, Gayheart admitió que en marzo de 2025 retiró la demanda de divorcio luego de que el fallecido actor fuera diagnosticado con la dura enfermedad.

Mencionó que la decisión se debió a que quería enseñar a sus dos hijas una lección de vida, pues debían aprender que hay que "estar presentes para la familia" incluso "cuando los tiempos están en su peor momento".