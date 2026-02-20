Hijos de famosos Sobrino de Anahí reaparece en silla de ruedas tras ser mordido por “un tiburón”: “Le dieron 30 puntadas” Patricio, hijo de Marichelo y Jorge D’Alessio, se encuentra recuperándose después del incidente. El pequeño de 11 años fue atacado en las playas de Tulum.



Video Cuñado de Anahí da detalles del ataque de tiburón que sufrió su hijo: “Le dio tres mordidas”

Patricio, el pequeño sobrino de Anahí, reapareció en redes sociales a días de que fuera atacado por “un tiburón” en playas mexicanas.

Fue su papá, Jorge D’Alessio, compartió un video del momento el que su esposa y hermana de la exRBD, Marichelo, le realizaba las curaciones a su hijo.

Pato, como lo llaman cariñosamente, estaba sentado en una silla de ruedas, visiblemente tranquilo mientras su mamá terminaba de ponerle los vendajes.

Patricio, el sobrino de Anahí, se está recuperando. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

“Le dieron 30 puntadas” al sobrino de Anahí

En su clip, Jorge D’Alessio relató que fue “el domingo”, aparentemente refiriéndose al 15 de febrero, cuando Patricio fue mordido “en las dos piernas” por un “pequeño tiburón de arrecife”, no más grande de un metro.

“Pero en la pierna derecha sí le hizo bastante daño. En la izquierda no tanto, pero bueno, hay que curarlo”, contó con calma.

El cantante destacó que el día del percance, Marichelo actuó muy “rápido”, haciéndole “un torniquete con una toalla” a Pato, quien sangraba.

“Nuestro güero está perfecto y está sanando impresionante. Sí le dieron 30 puntadas en la pierna derecha”, puntualizó.

En entrevista para Hoy, Jorge confesó que, en el instante del percance, él reaccionó “pésimo”, “en shock”, por lo que adelantó que ya planea tomar un curso de primeros auxilios.

“Fue un susto terrible porque de estar increíble, todo cambió en un segundo, y gracias a Dios no pasó a mayores”, declaró.