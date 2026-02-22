Willie Colón ¿De qué murió Willie Colón? Lo que sabe sobre cómo habría pasado sus últimos días Aunque la familia de Willie Colón confirmó la muerte del legendario artista este fin de semana, han guardado silencio sobre la causa del deceso. Existen versiones sobre qué le habría ocurrido al salsero en sus últimos días de vida.



Video Muere Willie Colón: su familia emite comunicado y pide "privacidad"

El mundo de la salsa y la música latina despidió este fin de semana a uno de sus más grandes: Willie Colón.

A través de un comunicado en Facebook, la familia del artista de 75 años confirmó el deceso este sábado 21 de febrero.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la causa de muerte de Willie Colón?

Los familiares del salsero de origen puertorriqueño no revelaron de manera inmediata la causa de muerte del nacido en el South Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, desde el pasado jueves 19 de febrero circularon versiones de que el músico al parecer se encontraba internado en un hospital de 'La Gran Manzana'.

En el Noticiero N+ Univision Fin de Semana de este sábado, Félix de Bedout detalló que el "corazón" de Willie Colón "dejó de latir en un hospital de Nueva York donde estaba recluído por problemas respiratorios".

En el reporte sobre su muerte, la periodista Mandy Fridmann coincidió con la versión al informar que el salsero "habría tenido que ser internado de urgencia por un problema respiratorio".

El portal del diario colombiano El Tiempo aseguró que supuestamente estaba " en el St. Lawrence Hospital, tras presentar problemas respiratorios".

De acuerdo al aparente cuadro, el artista habría permanecido bajo "vigilancia médica permanente".

"El músico enfrentó estas complicaciones hasta el momento de su fallecimiento", se dijo en El Tiempo, citando reportes periodísticos.

La familia de Colón ha guardado silencio al respecto desde que el jueves pasado comenzaron los rumores sobre la supuesta hospitalización del también cantautor.

Dichas versiones también se avivaron cuando otro grande de la salsa, Rubén Blades, compartió un mensaje en redes sociales sobre el aparente estado de salud de Willie Colón y previo a conocerse el fatal desenlance.

PUBLICIDAD

"Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio", escribió.

" No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente".