Bebé de actriz de Cabo sufre crisis de salud a sus 10 meses: “Con dificultades para respirar”

Sofía Rivera, actriz de telenovelas como Cabo, dio a conocer que su bebé, de tan sólo 10 meses, atravesó una crisis de salud.

La también presentadora de televisión contó qué fue lo que pasó mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

Bebé de Sofía Rivera tuvo “dificultades para respirar”

Sofía Rivera reveló que fue el 11 de febrero cuando su pequeño Ferrán sufrió complicaciones, por lo que lo llevó a una clínica.

“La semana pasada fue una de las peores semanas de mi vida. Ferrán estuvo muy enfermo”, relató al respecto.

La artista detalló que el miércoles lo llevó “al hospital con dificultades para respirar”: “Resultó tener un virus respiratorio”.

La villana de melodramas indicó que, afortunadamente, “gracias a Dios y a los médicos”, su nene “ya va mejorando”.

Al momento, ella no ha brindado más información acerca del diagnóstico o el tratamiento de su primogénito, fruto de su amor con Eduardo Videgaray.

Sofía Rivera cuidará a su hijo en casa

Tras lo sucedido, Sofía Rivera dejó claro que cuidará a Ferrán hasta que esté por completo recuperado.

Ella le respondió a una conocida en la red social, quien le comentó que extrañaron al menor “en la natación”.

“¡Qué belleza de mensaje!”, escribió. “Pero ahorita lo tendré en casa un tiempo hasta que esté bien fuerte de nuevo”, explicó.

La intérprete dio a luz a Ferrán en abril de 2025. Desde entonces, ha compartido en la plataforma digital cómo ha ido creciendo.