Muertes de famosos Asesinan a cantante colombiano en centro comercial: tenía 22 años El cantante Felo Millones se encontraba en el interior de un centro comercial cuando fue atacado a balazos. Reportes de las autoridades locales señalaron que el músico perdió la vida en el lugar del ataque.

Video Muere Eric Dane: esto le preocupaba de la enfermedad que padecía

El cantante colombiano Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, mejor conocido como Felo Millones, fue asesinado a los 22 años en un centro comercial de Cartagena.

De acuerdo con Infobae Colombia, el artista fue atacado a balazos la noche del 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, cuando “caminaba” por el centro comercial.

PUBLICIDAD

Así atacaron a Felo Millones

Felo “fue abordado por una persona que iba de parrillero en una motocicleta”, quien supuestamente le disparó en varias ocasiones, provocando su muerte “en el lugar de los hechos”, según el informe pericial al que tuvo acceso El Tiempo.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena y, posteriormente, funcionarios de Criminalística de la Seccional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue de Medicina Legal.

¿Quién era Felo Millones?

Felo Millones tenía 22 años y se desempeñaba como cantante del género urbano. Quienes lo conocieron, coinciden en que tenía metas claras y una energía que contagiaba.

“Era un cantante de reggaeton que busca abrirse paso en la escena musical con propuestas urbanas y colaboraciones que comenzaban a darle reconocimiento”, mencionaron en Telecaribe.

Mientras que Alta vida señalaron que Felo Millones tenía una “voz, energía y autenticidad” que “representaban el sueño de muchos que ven en la música una salida, una esperanza y una forma de transformar su realidad”.