Nodal rompe el silencio sobre supuesta ruptura con su papá: ¿lo corrió por Pepe Aguilar?

Video ¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Christian Nodal por fin dejó claro si despidió a su papá Jaime González de su equipo de trabajo para supuestamente darle ese lugar a su suegro Pepe Aguilar.

En días recientes algunos medios dieron espacio a la información de que aparentemente el sonorense sacó a su padre de su empresa.

Según los trascendidos, Nodal y su papá habrían tenido supuestas discrepancias personales y empresariales que habrían derivado en la salida de don Jaime.

Nodal responde si despidió a su papá

El cantante arribó a Colombia para cumplir con presentaciones por aquel país y este viernes 19 de septiembre ofreció una rueda de prensa en donde fue cuestionado sobre la controversia que lo involucra con su papá.

De acuerdo con una reseña del diario mexicano El Universal, al artista mexicano se le cuestionó "si era cierta la versión de que su padre ya no era más su mánager".

" No es cierta, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio", contestó Nodal.

" No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen", agregó desconcertado.

Según el medio que detalló sus declaraciones desde Colombia, Nodal "insistió en que rondan y abundan muchas narrativas que no existen" y dijo "desconocer a quién le beneficia esto".

" Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien", alegó.

Desde el pasado 16 de septiembre, el periodista Alex Rodríguez había adelantado en ¡Siéntese Quien Pueda! que la información sobre el supuesto despido del padre de Nodal no tenía fundamentos.

"Me he puesto en contacto con el equipo de Christian Nodal y me dicen que es falso, que su padre Jaime y su mamá seguirán al frente de su equipo", dijo el presentador en el show de Univision de ese día.

El padre del cantante, quien está asociado con la discográfica SG Music, ha estado detrás de su hijo desde que inició su carrera cuando el joven tenía 17 años.

También su mamá, Cristy Nodal, ha estado involucrada en el ascenso de su éxito.