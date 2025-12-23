Christian Nodal Ángela presume a Nodal tras sus fuertes mensajes en medio de polémica por la violinista del cantante La cantante publicó en redes sociales un par de fotografías en las que aparece su esposo. Ella subió las postales a días de que estuviera encendida una controversia por una de las artistas que trabaja con su marido.



Video ¿Violinista de Nodal fue despedida por culpa de Ángela Aguilar? Lo que se sabe de la polémica en redes

Ángela Aguilar presumió a su esposo, Christian Nodal, a días de que publicara unos fuertes mensajes en medio de la polémica en torno a la violinista que trabaja con el sonorense.

Este lunes 22 de diciembre, la intérprete de ‘Qué agonía’ subió a sus Historias de Instagram una fotografía en la que presumiblemente se puede apreciar a su marido a lo lejos, parado frente a un minibar.

También subió una instantánea en la se ve la espalda del cantautor, quien viaja a bordo de lo que sería una motocicleta y está cerca de salir de algún lugar pues una persona le está abriendo la puerta del garaje.

La cantante musicalizó este ‘post’ con la canción romántica ‘Mi Tesoro’, de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Ángela Aguilar publicó estas imágenes donde aparece Nodal. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Ángela Aguilar y sus mensajes en medio de la controversia

El pasado 17 de diciembre, Ángela Aguilar causó revuelo al colgar en la misma red social unas misivas justo cuando se estaba hablando acerca de Esmeralda Camacho, quien formó parte de la banda que acompañó a Christian en su gira ‘Pa’l Cora Tour’.

La hija de Pepe Aguilar primero difundió una ‘selfie’ a la que añadió parte de la letra del tema ‘Euphoria’, de Kendrick Lamar.

“Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual, pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, se escucha en el clip.

Además, retomó una imagen en la que se lee una paráfrasis en inglés del versículo bíblico de Mateo 5:43-45, titulada “Ora por ellos”.

“Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te hace daño es seguir orando por él. No, eso no significa eximirlo de las consecuencias de sus actos, sino permitirte a ti mismo vivir en libertad de Dios”, indica.

Ángela Aguilar comparte mensajes. Imagen Ángela Aguilar/Instagram



Estos contenidos fueron realizados por la compositora después de que la señalaran de supuestamente sentir “celos” de la violinista de Nodal, esto luego de que un video en el que ella aparece se volviera viral.

“Ya está la historia de que Ángela las mandó correr porque dijo: ‘No, mijito’”, contó la periodista Inés Moreno en su programa para YouTube.