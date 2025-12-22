Christian Nodal

¿Ángela Aguilar y Nodal se separan en 2026? Bis La Medium ve "llorando" a la cantante por esta razón

Bis La Medium dio las predicciones para la famosa pareja, ¿se separán? ¿Cómo les irá económicamente? Esto dijo.

Video ¿Quién es la violinista de Christian Nodal que ahora es viral tras polémico video? Esto se sabe

Bis La Medium hizo la predicción sobre el futuro de la famosa pareja compuesta por Ángela Aguilar y Christian Nodal, se han revelado detalles inquietantes sobre lo que les depara el año 2026.

A pesar de las especulaciones constantes en redes sociales, la visión compartida por la médium ofrece un panorama complejo tanto en lo emocional como en lo financiero.

Ve llorando a Ángela Aguilar

Uno de los puntos más críticos de la predicción se centra en el bienestar de la cantante. Según lo expuesto, se visualiza a Ángela Aguilar "llorando": “La veo llorando, la veo triste, la veo enojada”.

Además, se menciona que su relación con el público seguirá siendo difícil, pues no será considerada un ejemplo en las redes sociales y no logrará despertar la admiración que busca de los usuarios, quienes seguirán sin aceptarla del todo.

“Todavía no va a ser un ejemplo para lo que es las redes sociales, no la van a querer, no la van a admirar”, afirmó este 22 de diciembre.

¿Habrá ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Contrario a lo que muchos sectores de la audiencia esperan, la predicción asegura que no habrá una separación en 2026.
Sin embargo, aunque permanecerán juntos, se advierte que el amor entre ellos no tendrá la misma intensidad que se percibió durante este año.

“No le veo separación como la gente quiere, no los veo separados, pero sí no los veo con el mismo amor del de este año”, explicó.

¿Cómo pinta el 2026 para Christian Nodal y Ángela Aguilar en lo económico?

De acuerdo con Bis La Medium, el año 2026 no será favorable para la economía de la pareja. Se anticipa que Christian Nodal continuará enfrentando demandas legales que podrían derivar en la pérdida de una cantidad exacta y considerable de dinero.

