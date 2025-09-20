Ángela Aguilar

Nodal reacciona a enfrentamiento con su suegro, Pepe Aguilar: “Se me ha complicado”

El cantante finalmente habló acerca de que está en un frente a frente con el papá de su esposa. Además, habló de las críticas que le hacen en redes sociales.

Dayana Alvino.
Video Revelan por qué Nodal no habría ido al cumpleaños de su hija Inti: ¿Cazzu tuvo que ver?

Christian Nodal finalmente reaccionó al enfrentamiento que actualmente mantiene con su suegro, Pepe Aguilar.

El pasado 17 de septiembre La Academia Latina de la Grabación reveló que el sonorense y el papá de Ángela Aguilar compiten al Latin GRAMMY 2025 en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’ por sus respectivos materiales discográficos.

Tras conocer la buena noticia, cantante de 26 años se pronunció vía Instagram asegurando que “sí” se le hizo este logro y agradeció el apoyo de sus fanáticos.

Nodal reacciona a estar enfrentado con Pepe Aguilar

La tarde-noche de este 19 de septiembre, Christian Nodal brindó una conferencia de prensa con motivo de su presentación en el Coliseo Medplus en Bogotá, Colombia.

Ahí, uno de los reporteros lo felicitó por su nominación: “Esperemos que… bueno, se queda en familia, ¿no? Ahí está Pepe y estás tú”.

Ante el comentario, que recordó la disputa en el aspecto profesional, el intérprete de ‘No te contaron mal’ se sinceró sobre su sentir.

“El GRAMMY, independientemente de quién lo gane, yo voy a estar feliz. Ya estoy feliz porque estoy nominado”, dijo, de acuerdo con declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘Yepes Te Lo Cuenta’.

El cantautor puntualizó que llevaba un par de años sin ser considerado para la premiación: “Llevo dos álbumes que se me ha complicado para que califiquen y por fin ya quedó ‘¿Quién + como yo?’”.

“Es un álbum al que se le puso mucho tiempo, mucho amor, horas y horas, y también hace sentir felices y orgullosos a todo el equipo”, añadió.

El esposo de Ángela Aguilar recalcó que él estará contento con quién sea que resulte triunfador: “Para mí, ya gané, en ese sentido”.

Christian Nodal afirma que no le “ha afectado” lo que se dice en redes sociales

Al ser interrogado por las polémicas que ha protagonizado en el ámbito personal, Christian Nodal condenó que se enfoquen en ello y no en su trabajo.

“Es realmente lamentable cuando se menciona más por eso que por la música, ¿no? Yo no soy una persona que esté en redes, nunca es un sitio donde conecte tanto”, indicó.

“Creo que la vida me ha dado muchas amarguras, pero también muchas bendiciones. Entonces, eso es lo que me ha motivado a mí para seguir adelante”, añadió.

Él aseveró que “nada de lo que pasa” en las plataformas digitales lo “ha afectado” en la realidad, aunque reconoció que “es bastante desgastante” que le pregunten por los rumores.

Ángela AguilarChristian NodalPepe AguilarCazzuInti González CazzuchelliEscándalos de famososFamososPremios Juventud

